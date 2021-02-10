Суд вынес приговор мужчинам, совершившим убийство в состоянии алкогольного опьянения в Челябинске

Они отправятся в колонию строгого режима

Челябинский облсуд вынес приговор жителю Казахстана и его другу. Оба признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 31-летний Кемаль Жаманкулов поссорился со своим братом в подъезде одного из домов на северо-западе Челябинска 18 ноября 2019 года. К перепалке присоединился второй осужденный — 21-летний Дмитрий Борисенко. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры виновные начали избивать Жаманкулова-старшего прямо в подъезде, затем перебрались на улицу. Вооружившись камнем, осужденные нанесли мужчине три удара по голове — потерпевший скончался.

В ходе судебного заседания Жаманкулов и Борисов признали вину лишь частично.

Челябинский облсуд назначил наказание по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Дмитрий Борисов осужден на 15 лет колонии строгого режима. Кемаль Жуаманкулов отправится в колонию на 14 лет. Обоим назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Сегодня Ашинский горсуд вынес приговор мужчине, убившему 19-летнюю девушку. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.