Хирургам больницы в Верхнеуральске предложили забрать заявления об уходе, написанные после скандала с главврачом

В рамках проверки регионального минздрава медучреждение посетил глава ведомства Юрий Семенов

Министр здравоохранения Юрий Семенов посетил больницу Верхнеуральского района. После увольнения трех хирургов из-за конфликта с руководством главный врач Наталья Кузякина была отстранена от занимаемой должности на время проверки Минздрава. По ее итогам будут приняты кадровые решения.

Комиссия побывала в кабинете у каждого специалиста поликлинического звена и в ординаторских стационарных отделений. Юрий Семенов лично выслушал отзывы пациентов, пообщался с медицинским персоналом, провел общее собрание.

«Жалоб на выплаты не поступило ни от одного человека, коллеги благодарят за улучшающиеся условия работы и видят прогресс», — прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Ведомство отметило меры социальной поддержки врачей в территории. Так, в прошлом году два молодых специалиста хирургического отделения получили служебное жилье, компенсационные выплаты за коммунальные услуги. В учреждение недавно пришли новые кадры: кардиолог, эпидемиолог, фтизиатр, врач-эндоскопист, медицинская сестра.

«По вопросу об организации работы хирургического отделения — врачи продолжат работать. Во время личного разговора им было предложено забрать заявления об увольнении. На сегодняшний день в больнице продолжает оказываться плановая и экстренная хирургическая помощь», — прокомментировали в Минздраве.

Ведомство отмечает, что в целом Верхнеуральская районная больница развивается и обновляется. В этом году здесь завершится капитальный ремонт детского стационара, поступает новое оборудование и автотранспорт.

«В ближайшее время, в том числе после изучения результатов завершающейся проверки Минздрава, будут приняты взвешенные управленческие решения в отношении организации работы администрации медицинского учреждения», — прокомментировали итоги визита в пресс-службе ведомства.

Руководит больницей в данный момент заместитель главного врача по лечебной работе.