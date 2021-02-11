В Челябинске из-за холода вновь не справились водопроводные трубы. На этот раз выход воды случился возле дома по проспекту Ленина, 79Б, разлилась она на проезжей части по улице Энтузиастов.
В Комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска сообщили, что уже проведена обработка дороги.
«Подрядной организацией велась обработка противогололедным материалом проезжей части улицы Энтузиастов от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина», — сообщили в КДХ.
Всех водителей и пешеходов просят быть осторожными на этом участке дороги.