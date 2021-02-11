Трубы вновь не справились: в Челябинске произошла очередная коммунальная авария

Разлив воды случился на проспекте Ленина с выходом на улицу Энтузиастов

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В Челябинске из-за холода вновь не справились водопроводные трубы. На этот раз выход воды случился возле дома по проспекту Ленина, 79Б, разлилась она на проезжей части по улице Энтузиастов.

В Комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска сообщили, что уже проведена обработка дороги.

«Подрядной организацией велась обработка противогололедным материалом проезжей части улицы Энтузиастов от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина», — сообщили в КДХ.

Всех водителей и пешеходов просят быть осторожными на этом участке дороги.