Реставрацию храма Александра Невского в Челябинске завершат к концу 2024 года

Минкульт РФ выбрал подрядчика для финального этапа работ

Определился подрядчик, который завершит проведение реставрационных работ в храме Александра Невского на Алом поле в Челябинске. Церковь, построенная в 1907–1914 годах, является объектом культурного наследия регионального значения. Министерство культуры РФ по итогам аукциона подписывает контракт с компанией «Ренессанс-Реставрация». Она получит на работы 827,99 млн рублей из федерального бюджета, следует из информации на портале госзакупок. «Ренессанс-Реставрация» уже занимается реставрацией храма Александра Невского.

«Основание для производства работ — проектная документация, разработанная ООО „Первая архитектурно-производственная мастерская“. Получено положительное заключение Федерального автономного учреждения „Главное управление государственной экспертизы“ (Екатеринбургский филиал) на проектную документацию, на проверку достоверности сметной стоимости. Акционерным обществом „Ренессанс-Реставрация“ получено согласование Государственного комитета охраны объектов культурного наследия», — сказано в техническом задании.

Компании «Ренессанс-Реставрация» до 1 декабря 2024 года предстоит выполнить:

ремонтно-реставрационные работы в интерьерах;

изготовление и укладку метлахской плитки;

работы по изготовлению и устройству архитектурных элементов на фасаде, крыльце, в приямках;

устройство кровли;

утепление чердачного перекрытия;

устройство водосточной системы, шахты и каналов для забора воздуха;

воссоздание столярных заполнений и фурнитуры;

декоративную облицовку интерьеров;

воссоздание живописи и мозаики;

усиление и гидроизоляцию фундамента;

устройство инженерных сетей.

АО «Ренессанс-Реставрация» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в сентябре 2005 года. Организация занимается реставрацией многих объектов культурного наследия. Она участвовала в обновлении «Эрмитажа», зданий Петергофа, Михайловского замка и других архитектурных памятников Санкт-Петербурга, фонтанов на ВДНХ и других объектов в Москве, Новгородского кремля. Чистая прибыль в 2021 году составляла 363 млн рублей.

В начале 2020-го компания победила в аукционе на реставрацию церкви с ценой контракта 464 млн рублей. К работе приступили в начале июня того же года. Богослужения стали проводить в соседнем здании. Специалисты питерской компании укрепили фундамент храма, устранили подтопления, восстановили кирпичную кладку, обновили росписи.

Проведение реставрации контролируют губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. Им показывали обновленную кладку, которую сложно отличить от подлинной, а также исторические фрески и росписи, десятилетиями скрывавшиеся за штукатуркой. В середине августа 2022 года состоялось освящение пяти крестов и девяти куполов храма Александра Невского, а в начале декабря освятили главный крест и купол церкви.

«В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам. Будем продолжать постоянно смотреть, как ведется реконструкция»,— отмечал во время одного из визитов в храм Алексей Текслер.

Александро-Невская церковь построена по эскизам московского архитектора Александра Померанцева на деньги челябинцев и пожертвование императора Николая II. Росписи выполнил уральский мастер Виктор Ощепкин. Храм посвящали императору Александру II. Церковь была закрыта в 1930-е годы. В советское время здание занимали типография, шахматный клуб, планетарий, картинная галерея. В 1986—2013 годах там находился Зал органной и камерной музыки. Орган в январе 2014-го перевезли в бывший кинотеатр «Родина» на улице Кирова. Сам храм Александра Невского передали Челябинской епархии РПЦ в августе 2010 года. В 2016—2017 годах проводилась частичная реконструкция церкви. В 2019-м ее включили в программу министерства культуры РФ по сохранению объектов культурного наследия.