Алексей Текслер о соборе Александра Невского: «Это будет один из красивейших храмов»

Губернатор Челябинской области побывал на объекте реконструкции

Храм Александра Невского в Челябинске реконструируется с 2020 года. Заказчиком работ является министерство культуры РФ. А выполняет их компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация». Деньги на реставрацию выделены из федерального бюджета. Алексей Текслер ознакомился с ходом работ.

«В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, всё восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что храму будет возвращен его первоначальный облик.

«Я на этом объекте уже не первый раз, мы всё очень внимательно посмотрели, проговорили, как идет ход работ. Уже в следующем году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным. Так что будем продолжать постоянно смотреть, как ведется реконструкция», — сказал Алексей Текслер.

В здании завершаются строительно-монтажные работы. Затем реставраторы начнут расписывать храм в авторской стилистике Васнецовской школы. Задача реставраторов — восстановить исторический облик храма. Построенный в 1911 году на месте Александровской часовни храм стал одним из главных центров притяжения жителей города.