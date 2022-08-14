В храме Александра Невского на Алом поле освятили кресты и купола

Через месяц отреставрированное здание освободят от строительных лесов

14 августа в центре Челябинска, на Алом поле, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил пять крестов и девять куполов в храме Александра Невского, который заканчивают реставрировать. Строительные леса со здания снимут в течение месяца.



У входа в храм установили звонницу из десяти колоколов, Ударить в колокола смогли все желающие. В день освящения крестов и куполов в парке «Алое поле» собралось более сотни горожан. Люди звонили в колокола, прикасались к освященным крестам и читали молитвы.

В мероприятии приняла участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Общественный деятель вместе с митрополитом Алексием ударила в колокола.

«Храм Александра Невского — настоящая жемчужина области, объект культурного наследия. Почти 100 лет храм жил жизнью, которая ему не предназначалась — тут были склады, картинная галерея, органный зал, планетарий. Сейчас он снова во владении Церкви. Это уникальное архитектурное сооружение, которое станет точкой притяжения для православных христиан и украшением всей области»,— рассказала общественный деятель Ирина Текслер.

Сейчас реставрация храма на финальном этапе. Художники сейчас восстанавливают роспись, устанавливают иконостасы, полы и светильники.

«Идут последние приготовления, но это тоже важные и трудоемкие штрихи»,— отметил настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов.

Храм Александра Невского начали реставрировать в 2020 году. Работы проводит АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга — один из лучших реставраторов исторических зданий в России.



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