В Челябинске началась реставрация храма Александра Невского

Восстановлением здания занимаются специалисты из Санкт-Петербурга.

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Храм Александра Невского в Челябинске уже начали реставрировать. На месте организовывают стройплощадку, уже были демонтированы изменения, которые были внесены в строение во времена СССР.

«Реставрацией храма будет заниматься победитель тендера — АО „Ренессанс-Реставрация“ из Санкт-Петербурга. Это один из лучших реставраторов в области исторических зданий в России. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория вчера, 4 июня, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов освятил новое помещение для богослужений своей общины», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Для прихожан, на время ремонта здания храма, было оборудовано здание, расположенное поблизости. На его крыше был установлен купол с крестом, внутри расположен алтарь, молитвенное помещение, которое в несколько раз превышает то, что было в храме. Для хора был оборудован балкон. Пожилые посетители смогут расположиться на мягких пуфиках.

«Благодарю Бога, что на время реставрационных работ наша община нашла приют в таком просторном здании в близком соседстве с нашим храмом. Ведь когда полгода расписывали храм Смоленской иконы Божией Матери „Одигитрия“ на челябинском вокзале, настоятелем которого я также являюсь, мне приходилось молиться на перроне», — рассказывает настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов.

Временное здание храма откроют после того, как в регионе будут сняты ограничительные мероприятия.