Вековые фрески нашли при реконструкции храма на Алом Поле

Сейчас в здании проходят реставрационные работы.

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В Челябинске при реконструкции храма Александра Невского на Алом Поле обнаружили фрески. Именно они, до того как их скрыли под слоем штукатурки, украшали своды и стены здания. Сегодня, 26 октября, реконструкцию храма посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона в том числе осмотрел и найденные фрески, а также подчеркнул, что после реставрации храм Александра Невского должен стать ещё красивее.



«Я уверен, что когда храм предстанет в своем историческом виде, он будет очень красив. В 1911 году, когда храм был открыт, были планы и внешнего благоустройства, но Первая мировая война внесла свои коррективы и изначальные планы не были реализованы. Отчасти мы реализуем и их. Мы ждем, когда работа будет завершена, это большой, можно сказать, ювелирный труд. Большой объем работ делается и во внешнем контуре, сейчас коллеги рассказывали, как подбирается кирпич, как обрабатывается раствор, как восстанавливаются те изъяны, которые были допущены при различных прошлых переделках. Все это будет возвращено, и, конечно, это будет уникальный объект для нашего города и для нашего региона»,— уверен Алексей Текслер.

Напомним, после революции здание храма переживало тяжёлую судьбу. В 1930-е его закрыли, потом в нем была типография, планетарий, органный зал и другие учреждения, а само сооружение менялось как внутри, так и снаружи. Сейчас в задумках реконструкторов — по сохранившемуся проекту вернуть ему исторический вид. Фрески удалось обнаружить благодаря упоминаниям о них в документах, подчеркнул протоиерей и настоятель храма Борис Кривоногов. Он отметил, что при реконструкции или реставрации храмов исторические артефакты должны быть сохранены по законодательству России, а их обнаружение назвал «чудом».

«У нас не было другого пути, поэтому мы стали аккуратно раскрывать те места, где, по мнению искусствоведов, они могли находиться. Слава Богу, мы их нашли. Это чудо Божье, мы могли их вообще не найти или найти в ужасном состоянии. Челябинск — город не избалованный предметами культуры и искусства, поэтому для нас это вполне радостное событие, которое имеет большую перспективу. Имея этот кончик клубочка, небольшую ниточку, мы полностью понимаем, в какой эпохе был расписан собор, что с ним делать и куда дальше двигаться»,— отметил Борис Кривоногов.

Отметим, сейчас реставраторы очищают и восстанавливают внутреннее и внешнее убранство храма. Как отметил Алексей Текслер на своей странице в «Инстаграме», Челябинск и область обретут храм, который когда-то строили на средства горожан.