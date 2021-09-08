Ремонт офисного здания в Челябинске обойдется УФНС в 176 миллионов рублей

Работы будет вести застройщик комплекса «Карт-бланш» на улице Свободы

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области подвело итоги аукциона по поиску подрядчика для капитального ремонта здания на проспекте Ленина, 79б. Победителем признано ООО «Реворк». Компания в ходе торгов снизила начальную цену на 13%. Контракт будет стоить 176 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

По техзаданию, победителю аукциона нужно будет провести капитальный ремонт пятиэтажного здания в центре Челябинска. Площадь объекта — 5,1 тыс. кв. м. Работы следует выполнить до 15 октября 2023 года. При ремонте подрядчику нужно будет использовать заключение по техническому обследованию здания. Его летом 2020 года проводила компания ПСУ-5 из Москвы. Специалисты нашли дефекты фундамента, подтеки на стенах, трещины на окнах и полах.

По данным сервиса 2Gis, в здании на проспекте Ленина, 79б размещается не только региональное управление ФНС, но и шесть арендаторов. Среди них — юридическая компания, проектные и строительные фирмы.

Напомним, что недавно УФНС выбрало подрядчика для строительства восьмиэтажного здания на перекрестке улиц Энгельса и Труда. Объект возведут к 2023 году. Контракт получила московская компания «Сибиряк». На строительство направят 1,22 млрд рублей.

По данным базы «СБИС», ООО «Реворк» зарегистрировано в 2015 году в Челябинске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Организация входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Чистая прибыль «Реворка» в 2020 году составила 3,6 млн рублей. В 2020 году фирма выиграла контракты на ремонт стадиона в селе Кунашак (52 млн рублей), установку кондиционеров в челябинском дворце спорта «Юность» (10,5 млн рублей), благоустройство территории спортшколы «Академия футбола» в Челябинске (21,8 млн рублей) и капитальный ремонт стадиона «Олимпийский» в Увельском районе (18 млн рублей). В феврале этого года «Реворк» начал строить семиэтажный мультифункциональный комплекс «Карт-бланш» на улице Свободы в Челябинске.