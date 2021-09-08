На Южном Урале завершено изготовление бюллетеней для выборов в Госдуму

К 15 сентября бланки для голосования будут завезены на все избирательные участки

8 сентября избирком Челябинской области принял у типографии тираж бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. Машины Спецсвязи России уже повезли бланки в окружные избирательные комиссии. На месте под присмотром членов облизбиркома были уничтожены излишки бюллетеней и пресс-форма для их печати, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, типография «Автограф» в рамках госзаказа изготовила для Челябинской области 5,205 миллиона бюллетеней. Как объяснил глава регионального избиркома Сергей Обертас, по сути, изготовили шесть тиражей: бланки для голосования за политические партии по числу избирателей Южного Урала и пять видов бюллетеней для выбора кандидатов-одномандатников по пяти же избирательным округам.

«Это очень важная, многоступенчатая процедура — получение из типографии избирательных бюллетеней для последующего голосования на выборах в Государственную думу РФ. Мы согласовали с кандидатами всю информацию, которая должна была находиться в бюллетене, дальше на них был размещен заказ. Бюллетени двух видов: с зеленым оттенком — для кандидатов-одномандатников и с синеватым оттенком — бюллетени для голосования за политические партии. Мы подписали акты приема бюллетеней, зафиксировали уничтожение излишков тиража, брака и пресс-форм, основы для печати. Не позднее 15 сентября бюллетени будут доставлены в каждую участковую избирательную комиссию», — рассказал Сергей Обертас.

Как пояснили работники типографии, задать машинам точное до последнего знака число бланков невозможно, поэтому тираж вышел немного больше реального числа избирателей Челябинской области. Голосовать 17—19 сентября имеют право 2 596 032 человека. В присутствии прессы и членов комиссии несколько тысяч лишних бланков были изрезаны. Затем на специальной гильотине сотрудники «Автографа» уничтожили также стальные листы пресс-форм, так что допечатать и «вбросить» бюллетени во время выборов стало невозможно. Всего на тираж ушло около 60 тонн бумаги и 150 килограммов типографской краски.

Добавим, аналогичная процедура приемки и уничтожения лишних экземпляров прошла в «Автографе» и с бюллетенями для довыборов в Заксобрание Челябинской области: как сообщало Первое областное информагентство, жители Курчатовского избирательного округа № 13 17—19 сентября будут избирать еще и регионального депутата, общий тираж бланков для этого составил 84 тысячи экземпляров. Кроме того, во многих муниципалитетах Южного Урала пройдут еще и местные выборы. Выпуск бюллетеней для них и контроль за процессом возложен на территориальные избирательные комиссии региона.