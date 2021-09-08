В Челябинске трактор провалился под землю на Комсомольском проспекте

Инцидент произошел во время ремонтных работ на участке

В Челябинске трактор провалился под землю. Инцидент произошел во вторник, 7 сентября, на Комсомольском проспекте. Фото техники, наполовину застрявшей в грунте, горожане опубликовали в соцсети.

В комитете дорожного хозяйства Челябинска пояснили, что провал произошел в ходе работ, которые вели сотрудники компании «УСТЭК-Челябинск».

«По информации указанной сетевой организации, разрушенный участок будет полностью восстановлен до 18 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Сами горожане рассказали, что на месте провала проходит теплотрасса, где часто проводят работы. По их мнению, после ремонта не засыпали ремонтируемый участок, поэтому произошел провал.