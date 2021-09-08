В Фершампенуазе подключают к газу дома

В центре Нагайбакского района голубое топливо в этом году должно появиться в 300 квартирах

В Нагайбакском районе в селе Фершампенуаз началось подключение домов к газу. Жители отдельного микрорайона Первое Отделение встречают с радостью долгожданное голубое топливо. Работы в селе еще продолжаются. В этом году к газу подключат еще 300 домов — это шестая очередь, которая должна была запуститься еще в прошлом году. Теперь те, кто не верил в благополучный исход газификации села, срочно готовят свои дома к сети, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Как переехали сюда в 1992 году из Магнитогорска, вот с этого времени и ждали прихода газа в дом. Спасибо всем, конечно. Дождались! Раньше три машины дров на зиму нам было необходимо, это ведь какие затраты! А сейчас включили котел — и тепло. Красота…» — рассказывает жительница улицы Гагарина Зоя Абсалямова.

Микрорайон, где живет пенсионерка, подключили к газу раньше, чем дома шестой очереди, на которую изначально выделялись деньги. 40 миллионов рублей району было выделено по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на газификацию шестой очереди села Фершампенуаз. В результате экономии на торгах удалось газифицировать несколько улиц в Фершампенуазе и селе Париж. Продолжаются работы и по шестой очереди. Напомним, здесь жители, не дождавшись строителей, сами начали закапывать газопровод.

Сомнения о газификации в предстоящем сезоне развевают подключенные дома.

«Люди были готовы к приходу голубого топлива. Остальные жители не верили, что газ будет, и не были готовы. Поэтому подключить мы их пока не можем», — говорит мастер аварийно-диспетчерской службы Нагайбакской газовой службы Александр Пампура.

А в Кизильском районе жители нескольких поселков еще три года назад собрали деньги на проект газификации. Администрация района заказала его, но сроки выполнения работ затянулись. Оказывается, подрядчик отказался от выполнения работ, и теперь с ним идут судебные разбирательства.