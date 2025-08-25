Цифровой комплекс от ученых Снежинска будет контролировать все трубопроводы «Газпрома»

Специальная программа поможет диспетчерам в принятии решений

К концу 2027 года планируется завершить внедрение программно-вычислительного комплекса «Волна», разработанного в Снежинске, на всех газотранспортных предприятиях «Газпрома». Он будет контролировать все газопроводы компании, рассказали журналистам телеканала ОТВ во время съемок специального репортажа «Снежинск. Город особого назначения». Он вышел на телеканале ОТВ в рамках проекта к 80-летию атомной промышленности. Рассказываем о гражданском направлении работы ядерного центра.

В России создана уникальная Единая система газоснабжения. Это разветвленная сеть магистральных и распределительных газопроводов. Она обеспечивает голубым топливом потребителей в России и за границей. Этим масштабным проектом «Газпрома» управляет диспетчерская служба. По стране есть подразделения, контролирующие работу в регионах. РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина в рамках программы научно-технического сотрудничества Росатома и «Газпрома» разработал цифровой продукт «Волна». Он моделирует газотранспортную систему, учитывая в том числе давление и рельеф, что помогает диспетчерам принимать различные решения.

«Наш цифровой продукт предназначен для моделирования, проведения расчетов режимов работы газотранспортных систем. Комплекс в реальном времени мониторит текущий режим работы и предоставляет эту информацию диспетчерам. На основании расчетов диспетчеры, которые управляют системой, принимают решения», — рассказывает руководитель проектного офиса цифрового продукта «Волна», начальник лаборатории научно-теоретического отделения Михаил Анучин.

Комплекс призван обеспечить стабильное снабжение газом потребителей. При этом газотранспортная система постоянно меняется (проводятся ремонты, запускаются новые участки и так далее), поэтому ее работа должна быть бесперебойной и безопасной. «Волна» также прогнозирует и планирует режимы функционирования, например перед запуском дополнительных мощностей.

«Можно смоделировать этот процесс и выработать правильную последовательность действий. Как говорят — сценарий управляющих воздействий»,— поясняет Михаил Анучин.

Возможно и долгосрочное планирование. Потребление газа в течение года меняется в зависимости от сезона. Чтобы понимать, справится ли система, ведут предварительные расчеты.

Газотранспортных предприятий «Газпрома» около двадцати. В восьми из них уже внедрен комплекс «Волна», говорит руководитель проектного офиса цифрового продукта. Технологию используют еще и в Бишкеке в Кыргызстане.

«Нам предстоит еще в восьми газотранспортных обществах в ближайшие два-три года осуществить внедрение. В результате выполнения этого проекта практически вся газотранспортная система будет управляться с помощью нашего продукта», — отмечает Михаил Анучин.

В 2024 году снежинский комплекс получил премию «Газпрома» в области науки и техники за высокий научный уровень и практическую значимость разработки. Ранее, при опытной эксплуатации, были положительные отзывы диспетчеров. «Волна» контролирует в том числе знаменитый газопровод «Сила Сибири» протяженностью две тысячи километров.

Созданием моделирующих программных комплексов институт занимается практически с самого начала своей работы. ВНИИТФ имеет технологическую цепочку по разработке таких продуктов. Разные этапы выполняют физики, математики, программисты, экспериментаторы. В систему планируют внедрить искусственный интеллект, который может не только анализировать данные, но и подсказывать диспетчерам действия.

Отметим, что это не первая работа ученых Снежинска для сферы добычи газа. В 1960-х ВНИИТФ разработал специальный заряд для ликвидации выброса на месторождении Памук в Узбекистане. Авария произошла в сентябре 1965 года при бурении скважины. Газ вырвался на поверхность с глубины 2748 метров. Сгорела буровая установка со всем оборудованием. В конце 1966 года снежинские специалисты занялись разработкой специального термостойкого заряда для тушения фонтана.

«Министерство среднего машиностроения — так раньше назывался Росатом — дает задание нашему институт создать изделие, чтобы можно было потушить этот газовый аварийный котел. В течение года наши ученые разрабатывали это изделие», — поясняет специалист РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина Елизавета Супрун.

За сутки на месте аварии сгорал объем газа, равный недельной потребности в нем Ленинграда — целого города. Только весной 1968 года изделие удалось отправить в Узбекистан. 21 мая ядерное взрывное устройство опустили на 2,5 километра под землю в дополнительную скважину.

«При взрыве пласты породы сдвинулись и перекрыли аварийную скважину. Еще какое-то время газ выходил, но потом был полностью потушен», — говорит Елизавета Супрун.

Аварию ликвидировали. Радиоактивные продукты при этом на поверхность не вышли. Летом 1968-го рабочие возобновили бурение скважины для добычи газа. После этого случая такие устройства еще несколько раз использовались для тушения газовых аварийных фонтанов. Снежинская разработка в то время была настоящим прорывом.