Первую отечественную операционную систему «Аврора» тестирует 21 житель Челябинска

Южноуральцам дают во временное пользование смартфоны и планшеты, работающие на ОС

Пять новых тестировщиков из Челябинска присоединились к команде, которая испытывает первую российскую операционную систему «Аврора». Ее разработала компания «Открытая мобильная платформа» (дочерняя структура Ростелекома). В бета-тестировании участвует уже 21 житель южноуральской столицы. Они дают обратную связь по операционной системе, партнерским приложениям и гаджетам — что нравится и не нравится, предлагают усовершенствования функционала. Ростелеком собрал в своем челябинском офисе технологических энтузиастов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Операционная система „Аврора“ создана полностью на российских технологиях российскими разработчиками, без использования каких-либо средств из вне. Это полностью безопасная система, она имеет сертификаты ФСБ и СТЭК. „Аврора“ работает на устройствах российских производителей. Есть встроенные базовые приложения»,— пояснила нам руководитель направления развития сообщества ОС «Аврора» Татьяна Казнова.

Для проведения тестирования операционной системы набирают энтузиастов. Потенциальные участники оставляют заявки на специальном сайте, на основе которых выбирают наиболее подходящих кандидатов. Из Екатеринбурга, Перми и Челябинска бета-тестированием отечественной операционной системы занимаются почти 100 человек. С учетом количества тестировщиков по стране, каждый шестой находится на Урале.

Участники проекта пользуются устройствами с установленной предрелизной версией в обычном режиме. При желании можно разработать определенный сценарий эксплуатации — например, применяя гаджет для обучения детей в школе. Собранные от тестировщиков замечания обрабатываются, и после этого в ОС вносят изменения. Комментарии по устройствам передают их разработчикам — о том, как работает экран, долго ли держится заряд аккумулятора, как функционирует геолокация, достаточно ли громкости динамика и микрофона.

«Я давно интересовался именно этой операционной системой. Знал, что для нее разрабатывают приложения на фреймворке Qt. Я увлекаюсь программированием и немного знаю этот фреймворк. Мне захотелось написать собственное приложение для операционной системы „Аврора“. Мне достался большой планшет. Очень интересно было первое знакомство. Когда я его включил, испытал вау-эффект, потому что дизайн очень интересный в этой операционной системе. Стал активным бета-тестером»,— рассказывает участник проекта Сергей Синебрюхов.

Мужчина отметил, что ему не нравился процесс печатания текста. Но после обратной связи разработчики его исправили.

В России используется уже почти 500 тысяч устройств на ОС «Аврора». В основном это корпоративный и государственный секторы: РЖД, «Аэрофлот», «Почта России». Приобрести гаджеты с «Авророй» можно и в некоторых розничных магазинах. На российской операционной системе работают смартфоны, планшеты, геймпады.

«Тенденция на импортозамещение сейчас как никогда актуальна. И решения на операционной системе „Аврора“ в настоящее время в основном доступны в бизнес-сегменте. Они используются в авиатранспорте, железнодорожном транспорте, гипермаркетах. Но я думаю, что в ближайшее время все решения именно на отечественной операционной системе станут доступными и обычным пользователям», — отметила заместитель директора филиала Ростелекома в Челябинской области Елена Маршалюк.

Бренд «Аврора» появился в 2019 году. С 2021-го началось тестирование новых версий операционной системы. Как нам пояснила Татьяна Казнова, этот процесс непрерывный. Усовершенствование ОС идет всегда, релизный цикл не завершается выпуском какой-то версии.

Отметим, что в июне 2025 года Ростелеком и «Открытая мобильная платформа» представили операционную систему для управления цифровой средой автомобиля «Аврора Автомобильная». Ведутся переговоры с российскими автопроизводителями по ее внедрению. Соглашение о сотрудничестве уже заключено с миасским автомобильным заводом «Урал». Планируется адаптация платформы «Аврора Авто» для управления цифровой средой машин предприятия.