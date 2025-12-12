«Золотое перо» и «Открытый взгляд»: в Челябинске наградили лучших журналистов области

Большую часть дипломов взяли представители Первого областного медиахолдинга

В большом зале Законодательного собрания Челябинской области прошла торжественная церемония награждения победителей региональных журналистских конкурсов. В Год защитника Отечества награды «Золотое перо», «Открытый взгляд» и конкурса на лучшее освещение деятельности облпарламента получили более 50 журналистов печатных и электронных СМИ со всего региона.

Церемонию открыл председатель Законодательного собрания Олег Гербер. Он поблагодарил журналистов за важную и ответственную работу, особенно отметив их вклад в освещение тем, связанных с поддержкой участников СВО и их семей.

Конкурс телерадиокомпаний в этом году побил рекорды: на него поступило более 260 работ. В номинации «Лучший выпуск новостей» первое место заняла Наталья Кравец (Троицкая ТРК). Звание лучшего в номинации «Закон в действии» за 67 (!) подготовленных сюжетов получила Елена Мажаурова (газета «Всходы», Нагайбакский округ). Победителем в номинации «Лучшая операторская работа» стал Артем Макаров («Еманжелинск-СКТВ»).

В конкурсе районных и городских газет жюри оценило 352 работы. В самой популярной номинации «Подборка публикаций о деятельности ЗСО» лучшей признали Ольгу Терякову (газета «Всходы»). Звание «Лучший парламентский корреспондент» завоевала Татьяна Бикмурзина, главный редактор газеты «Всходы». Награду за «Лучшую фотоработу» получил Кирилл Васильев (газета «Горняцкая правда», Коркино).

В старейшем конкурсе на лучшее освещение работы Законодательного собрания победу одержали представители ведущих СМИ региона. Среди печатных изданий лучшей стала Полина Быкова («Южноуральская панорама»). В категории «Телеканалы и радиоканалы» высшую награду получил главный редактор радио «Business FM Челябинск» Андрей Фролов. Лучшим сетевым изданием признали «Южноуральскую панораму Онлайн», которую представляет корреспондент Елена Подольская.

На церемонии поздравили с пятилетним юбилеем коллектив информационного агентства «Первое областное» (АО «Обл-ТВ»). Генеральный директор медиахолдинга Анна Воронова вручила благодарности сотрудникам агентства. Также благодарственными письмами Законодательного собрания за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 5-летием информационного агентства благодарностью Законодательного собрания Челябинской области были отмечены журналисты Ирина Голлай, Евгения Антонова, Елизавета Горелова, Татьяна Орешкина и Евгения Старцева, а также руководитель отдела управления персоналом и социальной политики АО «Областное телевидение» Юлия Небесихина и главный бухгалтер АО «Областное телевидение» Ольга Савельева.

Торжественную атмосферу праздника создавали творческие номера. Для гостей выступили вокальный дуэт, джазовый оркестр ЮУрГУ, солист филармонии Виктор Яковлев вместе со студией «Тутти» и сводный хор Сосновского района.

Церемония стала ярким финалом журналистского года, подчеркнув значимость профессии и высокий уровень региональных СМИ.