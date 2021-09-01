В Челябинске новый троллейбус вышел в первый рейс с пассажирами

Вагон работает пока в тестовом режиме

Сегодня, 1 сентября, у жителей Челябинска есть возможность прокатиться на новом троллейбусе: транспорт вышел в рейс с пассажирами, но пока в тестовом режиме. Троллейбус работает на 19-м маршруте, рассказали в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«„Синара“ и ЧелябГЭТ начинают тестирование троллейбуса УТТЗ „Горожанин“ с пассажирами. Сегодня он работает на 19-м маршруте»,— говорится в посте.

Напомним, новый троллейбус, способный проехать более 20 километров без подсоединения к контактной сети, привезли в Челябинск из Уфы 12 августа. Корреспондент ИА «Первое областное» стал одним из первых пассажиров и оценил все плюсы и минусы нового электротранспорта.

Ранее мы писали о том, что группа «Синара» планирует забрать в концессию челябинские троллейбусы и собирается инвестировать в общественный транспорт минимум 9,2 миллиарда рублей. В случае принятия положительного решения о заключении концессионного соглашения в течение 15 лет в Челябинске появится 168 новых троллейбусов, а также будет реконструирована троллейбусная система.