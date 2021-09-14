Алексей Текслер доложил вице‑премьеру о приоритетных инвестпроектах Челябинской области

Юрий Борисов провел первое совещание с губернаторами в статусе куратора УрФО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым. В июле 2021 года он был назначен куратором от Кабмина по Уральскому федеральному округу. Глава региона рассказал о приоритетных инвестиционных проектах, реализация которых в ближайшие два года положительно повлияет на экономику области.

Открывая совещание, Юрий Борисов отметил, что все субъекты Уральского федерального округа представили в правительство РФ перечень приоритетных инвестиционных проектов. До 24 сентября Минэкономразвития РФ обобщит эти данные. При этом предложения не должны быть абстрактными. От региональных властей требуют четкой проработки — в описаниях должны быть сметы и прогнозы по экономическим эффектам. На уровне округа список инвестпроектов утвердят до 1 октября.

«До 1 ноября нужно иметь выверенную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и ключевых показателей, о которых будет доложено председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга. Знаю, что работа уже идет и регионы сформировали предложения. Я дал свое поручение отдельно посмотреть пути по реализации этих проектов. Я прошу Минэкономразвития до 24 сентября предоставить перечень ключевых региональных вопросов и проектов. Не надо заявлять проекты, которые находятся в начальной стадии проработки, так как их реализация должная дать ощутимый эффект уже на рубеже 2023 года. Проекты должны быть просчитаны, „упакованы“ и обеспечены источниками финансирования», — заявил Юрий Борисов.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что регионы показывают положительную динамику по восстановлению экономики после пандемии. Объем инвестиций предприятий в развитие составил 1,4 трлн рублей.

«По итогам первого полугодия объем инвестиций в основной капитал составил 1,4 трлн рублей. Это 18% от общероссийского объема. Примерно те же показатели были в 2020 году. Это говорит о том, что экономика Уральского федерального округа достаточно стабильна. Важно не только сохранить этот темп, но и системно работать над улучшением показателей», — доложил вице-премьеру Владимир Якушев.

По итогам 2020 года объем капиталовложений в Челябинской области составил 322,2 млрд рублей. Несмотря на экономические трудности из-за пандемии коронавируса высокий уровень 2019 года удалось не только сохранить, но и превысить на 21 млрд рублей. Устойчивое социально-экономическое положение региона обеспечивает реализация единой инвестиционной и промышленной политики. Правительство Челябинской области, согласно указу президента РФ, намерено к 2030 году обеспечить прирост инвестиций в основной капитал региона на 70%.

Обеспечить приток в регион новых инвестиций, уникальных технологических и производственных компетенций, повысить уровень локализации и конкурентоспособности отечественной продукции призваны несколько механизмов— усовершенствованный специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Кроме того, инвестор может получить статус «Сделано в России» в ускоренном режиме или стать единственным поставщиком по госзакупкам. Среди других мер поддержки — налоговые льготы, в том числе снижение до 0% ставки налога на прибыль в федеральной части. «Единым окном» по всем программам поддержки является областной Минпром. Отметим, что ведомство выступило с инициативой предоставлять льготы по налогу на прибыль до 0%, а также до 0% — на имущество организаций с последующим увеличением ставки по истечении пяти налоговых периодов.

