Развитием промышленного туризма в Челябинской области займутся «Росатом» и Ростуризм

Планируется создание единой экосистемы этого направления

Госкорпорация «Росатом» и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в рамках Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает развитие промышленного туризма. В качестве пилотных регионов выбраны Челябинская, Нижегородская, Белгородская и Сахалинская области, а также Красноярский край. Об этом сообщает департамент коммуникаций «Росатома».

«Задачей сотрудничества станет формирование единой экосреды — удобной для туристов, выбирающих частью своего путешествия уникальные промышленные объекты. Туристов должна ожидать продуманная и безопасная экскурсия, образовательный опыт, погружение в особенности „бережливого“ производства. Знакомство с „бережливыми“ технологиями позволит рассказать о производственном процессе, механизмах сокращения трудозатрат и оптимизации сроков. В рамках сотрудничества также будет создан совместный экспертный совет, куда войдут представители крупных промышленных площадок страны, федеральные и региональные туроператоры, эксперты в сфере промтуризма и „бережливых“ технологий, а также Корпорации развития промышленности регионов», — отметили в госкорпорации.

На первом этапе сотрудничества планируется создать единую базы промышленных предприятий России, которые готовы принимать туристов и быть интегрированными в экосистему. После эксперты разработают промышленные туристические маршруты, включающие посещение производств, создание индивидуальных программ, обучение производственным процессам, проведение тренингов и мастер-классов от специалистов, поиск деловых партнеров.

Сейчас в стране только 3—4% заводов из почти 18 тыс. занимаются организацией экскурсий. В Челябинской области этот вид досуга практикуют ММК, «Магнезит», «АиР», ЧТПЗ, «Макфа». Все эти предприятия вошли в пилотный проект по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив.

По задумке «Росатома» и Ростуризма, промтуризм станет не только интересной частью отдыха, но и поможет сформировать производственную культуру труда, повысить престиж рабочих профессий.