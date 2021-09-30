Инвесторы вложат в развитие туризма в Челябинской области 9 млрд рублей

В регионе появятся новые курорты и гостиницы

В Челябинской области реализуется несколько крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Общий объем инвестиций составляет почти 9 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора Егор Ковальчук во время панельной сессии о развитии туризма в рамках второго Форума глав регионов стран ШОС.

По словам вице-губернатора, в Миасском городском округе строят термальный курорт «Крутой берег». Срок реализации — 2023 год. Развивается «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» горнолыжного курорта «Солнечная долина». Там к 2023 году построят отели «Пальмира-2» и «Пальмира-3». В Еткульском районе на берегу озера Хохловатое идет строительство бальнеологического курорта «Сапфир Урала». Срок реализации этого проекта — 2022—2024 годы. В Ашинском районе создают всесезонный многофункциональный курорт «Врата Урала» на основе горнолыжного комплекса «Аджигардак». Реализация проекта идет с 2021 по 2025 год. Кроме того, в планах строительство отеля возле нацпарка «Таганай» и создание в Еткульском районе велнес-клуба «Пять чувств».





Выступая с докладом, Егор Ковальчук отметил влияние на сферу туризма пандемии COVID-19.

«Мы начали относиться к туризму как к индустрии, очень серьезному виду экономической деятельности со своими налоговыми и социальными эффектами. Последние два года стали тяжелым испытанием для отрасли. Кризис показал востребованность туризма. Ограничение перемещений влияет на экономические показатели, на культурные связи и даже на психологическое состояние людей — им не хватает поездок. В то же время пандемия создала дополнительные возможности, связанные с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Предоставление „бесконтактных“ услуг — виртуальные туры, „облачные выставки“ — позволяет показать больше, привлечь много участников, заинтересовать людей прибыть лично туда, где им понравилось», — прокомментировал вице-губернатор Челябинской области.





Для стимулирования инвестиционной активности в сфере туризма, как отметил Егор Ковальчук, правительство Челябинской области прорабатывает новые меры. Планируется предоставлять возможность инвесторам по решению Совета по улучшению инвестклимата при губернаторе получать земельные участки в аренду без проведения торгов для строительства гостиниц и заведений общественного питания. Также предполагается усовершенствовать межведомственное взаимодействие по развитию социального, детского, самодеятельного, культурно-познавательного, экологического, сельского, спортивного, промышленного и лечебно-оздоровительного туризма.

О промышленном туризме заместитель губернатора Челябинской области рассказал подробнее.

«В сентябре текущего года Челябинская область вошла в число 30 регионов-победителей в акселераторе Агентства стратегических инициатив по промтуризму, что позволит региону разработать собственную стратегию развития промышленного туризма, экскурсионные программы по предприятиям, а затем предложить их федеральным туроператорам. Всего в регионе более 40 предприятий проводят экскурсии на производство для туристов, деловых партнеров, школьников и студентов профильных специальностей. В их числе — Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, комбинат „Магнезит“, златоустовские оружейные мастерские, макаронная фабрика „Макфа“», — отметил Егор Ковальчук.





При этом мнение общественности о промышленности Челябинской области является одним из факторов, ограничивающих развитие туризма. Вице-губернатор подчеркнул, что, несмотря на наличие предприятий, в регионе есть огромные природные территории, которые подходят для экотуризма. А во время экскурсий по промышленным предприятиям туристам рассказывают о программах по снижению воздействия на окружающую среду.

Модератор сессии по туризму Алексей Яковлев заявил, что Челябинская область является лидером в России по развитию экологического туризма. Яковлев ранее руководил нацпарком «Таганай», теперь занимает должность заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России.

«У Челябинской области огромный потенциал в природном туризме. При обсуждении темы было предложение развивать мобильные приложения, продвигать туризм через сайты регионов, обустраивать спортивные объекты на озере Иссык-Куль. У Челябинской области хорошие возможности стать лидером в туризме для соседних регионов. Можно привлекать туристов из Уфы, Екатеринбурга. Если это получится, можно будет выйти и на международный рынок», — пояснил Алексей Яковлев.





Обсуждали в рамках форума и масштабные планы по развитию туризма. Представители регионов стран ШОС намерены обсудить создание кольцевого туристического маршрута. Егор Ковальчук рассказал о проекте туристического макрорегионального кластера «Большой Урал», который совместно создают Челябинская и Свердловская области, Республика Башкортостан и Пермский край. Планируется сделать единую систему навигации, комплекс визит-центров и объекты придорожной инфраструктуры. Еще об одном большом проекте сообщил начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец. По его словам, идет разработка туристического маршрута «Великий чайный путь», который объединит Китай, Монголию и Россию. Проект восстановит путь одного из купцов, который производил чай и поставлял его в Россию. 13 регионов уже подтвердили свое участие, в том числе Челябинская область.





Добавим, что для гостей Форума глав регионов стран ШОС установили стенд, рассказывающий о возможностях Южого Урала. Часть конструкции посвятили туризму. В этой зоне указали 10 причин посетить Челябинскую область. Руководитель департамента межрегионального сотрудничества Агентства международного сотрудничества Екатерина Козлова рассказала, что важно было сообщить участникам, почему им стоит вернуться в регион в качестве туристов. Рядом находилась зона с презентацией Златоуста и его мастеров. Как известно, это ремесло, которым Челябинская область гордится. Большая часть продукции, которую часто сравнивают с произведениями искусства, производится мастерами вручную.