На пяти предприятиях Челябинской области проверят потенциал промышленного туризма

Эксперты Агентства стратегических инициатив оценят индустриальные маршруты региона

Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) организуют экспертный тур по пяти предприятиям Челябинской области. Пилотный проект по развитию промышленного туризма реализуют на ММК, на комбинате «Магнезит» (Сатка), в компании «АиР» (Златоуст, оружейное предприятие), в «Макфе» (Сосновский район), на Челябинском трубопрокатном заводе. Эксперты оценят, готовы ли предприятия к привлечению туристов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного туризма между правительством Челябинской области и Агентством стратегических инициатив было подписано в ноябре 2020 года. Документ подразумевает сотрудничество по созданию новых и экспертизе имеющихся производственных туров.

Первым шагом стала передача предприятиям региона объемных методических рекомендаций, разработанных специалистами АСИ. Материалы представляют собой пошаговое практическое руководство по созданию и запуску производственных туров, обзор лучших практик и типичных ошибок.

Следующий этап — внедрение методических рекомендаций на пяти пилотных предприятиях Челябинской области. С 11 по 14 мая производственные площадки посетят эксперты АСИ. Специалисты выскажут свои замечания и дадут советы по усовершенствованию производственных экскурсий.

Сейчас на 35 предприятиях Челябинской области проводят экскурсии. Некоторые из них давно работают с туристами (златоустовские оружейные мастерские, «Магнезит», ММК), но многие проводят экскурсии только для студентов профильных специальностей и деловых партнеров.