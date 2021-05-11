Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) организуют экспертный тур по пяти предприятиям Челябинской области. Пилотный проект по развитию промышленного туризма реализуют на ММК, на комбинате «Магнезит» (Сатка), в компании «АиР» (Златоуст, оружейное предприятие), в «Макфе» (Сосновский район), на Челябинском трубопрокатном заводе. Эксперты оценят, готовы ли предприятия к привлечению туристов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного туризма между правительством Челябинской области и Агентством стратегических инициатив было подписано в ноябре 2020 года. Документ подразумевает сотрудничество по созданию новых и экспертизе имеющихся производственных туров.
Первым шагом стала передача предприятиям региона объемных методических рекомендаций, разработанных специалистами АСИ. Материалы представляют собой пошаговое практическое руководство по созданию и запуску производственных туров, обзор лучших практик и типичных ошибок.
Следующий этап — внедрение методических рекомендаций на пяти пилотных предприятиях Челябинской области. С 11 по 14 мая производственные площадки посетят эксперты АСИ. Специалисты выскажут свои замечания и дадут советы по усовершенствованию производственных экскурсий.
Сейчас на 35 предприятиях Челябинской области проводят экскурсии. Некоторые из них давно работают с туристами (златоустовские оружейные мастерские, «Магнезит», ММК), но многие проводят экскурсии только для студентов профильных специальностей и деловых партнеров.