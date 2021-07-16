В Челябинской области повышают популярность сельского туризма

Шоп-туры знакомят южноуральцев с фермерами и их продукцией

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и седьмую статью «О развитии сельского хозяйства». Поправки вводят понятие сельского туризма. В документе сказано, что «это туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью и (или) участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды с возможностью получения услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг».

Кроме того, закон наделяет органы государственной власти полномочиями по установлению требований к оказанию услуг в сфере сельского туризма, в том числе к средствам размещения, которые не относятся к гостиницам. При этом сельский туризм теперь относится к одному из приоритетных направлений развития туризма в регионах России.

Закон позволит перевести в правовое русло деятельность объектов сельского туризма, кемпингов, находящихся на сельскохозяйственных землях, коллективных мест размещения и непосредственно сельских подворий, в том числе с заведениями общепита.

«Это очень долгожданное изменение законодательства, давно ожидаемое в туристической отрасли. Принято оно по многочисленным инициативам сообщества туриндустрии. Самое главное, что закон дает возможность вывести из так называемой серой зоны, из правового вакуума туристические услуги, которые оказываются на территории сельскохозяйственного производства, в селах и деревнях. Особенно это актуально в Челябинской области. У нас много сел и деревень, в которых работают гостевые дома. Чтобы придать правовой статус этой деятельности в рамках личных подсобных хозяйств, необходимо было узаконить понятие сельского туризма. Теперь оно определено», — прокомментировал ИА «Первое областное» заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

В Челябинской области, по данным регионального Минсельхоза, фермеры давно интересуются поддержкой сельского туризма. Ведь есть много примеров успешной работы в этой сфере. Среди них: сыроварня «Известная» в селе Сыростан Миасского городского округа, экоферма «Семейное подворье» в поселке Садовом под Челябинском, пони-ферма «Пинто-Бриз» в поселке Каретном неподалеку от южноуральской столицы, этногастрономические маршруты в Чесменском районе, форелевое хозяйство в селе Минка Усть-Катавского городского округа.

Федеральное министерство сельского хозяйства прорабатывает вопрос о введении с 2022 года грантов «Агротуризм». Предоставлять его могут на условиях софинансирования с регионами. Поддержка поможет аграриям увеличить объем продаж своей продукции и доход от туристической деятельности, создать дополнительные рабочие места. В региональном Минсельхозе пояснили, что пока нет нормативной базы о предоставлении нового вида грантов. Регионы вносят свои предложения, проводится анализ этого инструмента поддержки.

По данным центра «Мой бизнес», сейчас в Челябинской области около 25 фермерских хозяйств занимаются сельским туризмом. Популяризировать эту сферу помогает специальный проект. С января этого года в регионе проводятся шоп-туры. Во время поездки южноуральцы могут узнать историю населенных пунктов, посмотреть на небольшие производства продуктов. Основная цель проекта — помощь фермерам в продаже продукции. За полгода они заработали суммарно более 300 тыс. рублей.

«Шоп-тур — это увлекательное и полезное путешествие для всех. Сельскохозяйственные производители могут познакомиться с новыми клиентами, презентовать свой товар, получить обратную связь, повысить уровень продаж. Для участников самой поездки это возможность купить качественные, натуральные, вкусные товары, которые не всегда можно найти на полках обычных магазинов. Кроме этого, шоп-тур играет важную роль в развитии агротуризма: можно увидеть всю красоту региона, почувствовать гостеприимство наших фермеров, получить новые впечатления», — рассказала контент-директор центра «Мой бизнес» в Челябинской области Ольга Третьякова.

Шоп-туры уже провели в Кунашакском, Сосновском, Аргаяшском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском районах, а также в Магнитогорске. Ближайшая поездка состоится 22 июля. Туристы поедут в Миасс и Чебаркуль, где познакомятся с производителями сыра, тушенки и молочной продукции.

От правительства Челябинской области малому и среднему агробизнесу поступает финансовая поддержка. Почти 70 млн рублей в этом году выделено на гранты для сельских стартапов, субсидии для фермеров, проведение обучающих мероприятий. Все это для того, чтобы увеличить количество хозяйств на селе и расширить их деятельность.

Замминистра экономического развития Андрей Минченко отметил, что принятые поправки в закон — это первый шаг. Теперь ожидается, что с 1 января 2022 года, когда новые положения вступят в силу, появятся дополнительные подзаконные акты, которые будут регламентировать стандарты туристических услуг в сельской местности. Минсельхоз РФ, к слову, планирует внести изменения в Жилищный кодекс. Они помогут закрепить возможность временного размещения туристов в жилых помещениях, находящихся на сельских территориях.