Рассрочка или кредит: как челябинцам выгоднее купить дорогую технику

Сравниваем предложения в рознице и на маркетплейсах

В Челябинске растет спрос на сервисы беспроцентной рассрочки, позволяющей приобрести нужный товар сейчас, а заплатить — потом. Сумма покупки делится на равные части, к примеру на полгода, при этом при своевременном погашении платежей проценты не начисляются. ИА «Первое областное» выяснило, в чем отличие рассрочки от потребительского кредита и можно ли на самом деле сэкономить.

Раздели и плати частями

Не всегда есть финансовая возможность оплатить покупку целиком. После повышения ключевой ставки ЦБ до 21% проценты по потребкредитам выросли до 25—28% годовых. Переплачивать банку никому не хочется. При этом как в рознице, так и на маркетплейсах можно купить товар в рассрочку.

Мы решили подсчитать на конкретном примере, во сколько обойдется покупка ноутбука со скидкой почти 20%. Начальная цена устройства составляет 81 999 рублей, со скидкой — 68 999 рублей. Размер экономии — 13 тысяч рублей. В магазине продавцу сообщаем, что оплатить сразу не можем.

«Есть возможность оформить ноутбук в рассрочку, предоставляется она у нас максимум на 10 месяцев. И можно оформить потребительский кредит в банке, но тогда банк начислит проценты за пользование деньгами», — объясняет менеджер.

Важный момент: при оформлении рассрочки скидка не учитывается, то есть покупать ноутбук нужно будет по цене 81 999 рублей. Максимальный срок для беспроцентной рассрочки — 10 месяцев. Значит, платеж в месяц составит 8199,9 рубля. Гасить долг будет необходимо ежемесячно, при просрочке платежа начисляется процент, как при кредите. Досрочно погасить долг невозможно.

При оформлении кредита стоимость ноутбука будет 68 999 рублей, с учетом скидки. При ставке кредита 28% годовых переплата за год составит примерно 11 тысяч рублей (при рассрочке — 13 тысяч). Ежемесячный платеж будет даже комфортнее — 6,6 тысячи рублей в месяц. И тут можно сэкономить, досрочно погашая кредит.

Берем паузу. Ищем на маркетплейсе такой же ноутбук, где его стоимость составляет уже 83 200 рублей (+1300 рублей от розницы), но есть спецпредложение: с учетом скидки технику можно приобрести за 70 тысяч рублей. Пытаемся оформить в рассрочку по цене со скидкой. Но условия не привлекают: рассрочка будет действовать всего 60 дней, затем будет начисляться процент, причем в первый месяц просрочки он будет 25,5%, а далее — выше. Это сразу стоп-фактор. Непонятно, насколько может вырасти процент за три месяца просрочки. Но в любом случае рассрочка платежей на 1,5 месяца не устраивает.

Есть еще один вариант: оплатить товар с кредитной карты банка, где действует льготный период четыре месяца. Это самый выгодный способ купить ноутбук и со скидкой, и в «рассрочку». Главное, помнить о льготном периоде и вносить вовремя платежи, чтобы не допустить начисления процентов. Если нужно увеличить срок выплаты до одного года и больше — только банковский кредит.

Карты с лимитом овердрафта

Карта рассрочки, как следует из названия, позволяет покупать товары в рассрочку, которая может растягиваться от двух до 12 месяцев, и платить за это не нужно — никаких комиссий, скрытых процентов и страховок.

«Звучит подозрительно, но это не бесплатный сыр в мышеловке и не благотворительность со стороны банка. Продукт продуман так, чтобы ни банк, который дал рассрочку, ни магазин, в котором вы купили товар, не остались внакладе. Банк зарабатывает на комиссии, которую ему платят магазины-партнеры. Владельцам магазина такое партнерство на пользу — вы придете тратить деньги к ним, не пойдете к конкурентам, раз уж предлагают такие привлекательные условия. Ваша выгода в том, что вы покупаете товар сегодня, а платите потом и понемногу», — пояснил эксперт челябинского отделения Банка России Владимир Шурунов.

Кредитные карты и карты рассрочки — это карты с лимитом овердрафта — по сути, это тот же кредит.

«Принцип действия один: на карте есть лимит — доступная сумма денег, чтобы что-то купить, а затем гасить долг, внося платежи. Если добросовестно пользоваться картой, то банк может повысить лимит заемщика, если не возвращать долг — последуют санкции. Рассрочка, если клиент не вернет деньги в срок, превратится в кредит под определенный процент, к примеру 13% годовых, но нужно смотреть условия банка. Если клиент не уложится в льготный период по кредитной карте, то придется возвращать банку долг, но процент будет выше — 23—30% годовых», — отметил Владимир Шурунов.

С карты рассрочки можно тратить деньги в магазинах — партнерах банка, с кредитной — где угодно. С карты рассрочки нельзя снимать наличные, но зато ее использование полностью бесплатное.

«Некоторые магазины и маркетплейсы сегодня предлагают новый способ оплаты — равными частями без переплаты, при выборе такого способа оплаты стоимость товара разбивается на несколько частей — обычно на четыре части. В момент покупки человек оплачивает только первую из них, а затем платежи списываются автоматически с его карты с интервалом, к примеру, 1—2 раза в месяц», — уточнил эксперт.

Специалисты по поведенческой экономике считают, что средний чек покупателя возрастает в 2—3 раза, если у клиента есть возможность купить сейчас, а заплатить потом. Это риск для спонтанных и ненужных покупок. Подумайте дважды, так ли нужна вам дорогостоящая покупка в рассрочку или кредит.