Центробанк повысил ключевую ставку до 21%

За ней подорожают кредиты и вырастут проценты по вкладам

Банк России 25 октября 2024 года принял очередное решение о ключевой ставке. Ее повысили до 21%, это новый исторический максимум. До этого ключевая ставка была на уровне 19%. Среди причин роста показателя — высокое инфляционное давление в российской экономике, сообщает пресс-служба Банка России.

В обновленном прогнозе годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% — в 2026-м.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Поэтому дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребовалось для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.

Заметим, что это уже восьмое повышение ставки за год. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года.