Стоматология вернула челябинцам полмиллиона рублей, взятых в кредит после «бесплатной консультации»

Как семье удалось выбраться из «мышеловки»

Прецедент в Челябинске. Стоматологическая клиника вернет несостоявшейся клиентке полмиллиона рублей, которые женщина взяла в кредит после «бесплатной консультации по протезированию». О том, как женщина попала в «мышеловку» и как удалось из нее выбраться, ИА «Первое областное» рассказал ее супруг Ринат.

По его словам, на эту консультацию Галину несколько дней уговаривали по телефону.

«Наша семья лечит зубы у проверенных докторов. Идти куда-то супруга не собиралась. И я отговаривал. Но эти люди звонили несколько раз, уговаривали супругу, и она поддалась. Решила все-таки получить альтернативное мнение по поводу протезирования», — рассказал Ринат.

Утром 28 октября супруги поехали по магазинам. После этого к полудню мужчина отвез жену в клинику на улице Блюхера. Оттуда женщина вышла спустя четыре часа…

«Была она сама не своя. Дезориентирована во времени и пространстве. Мы опять поехали в мебельный. Смотрю, Галина чем-то подавлена. На мебель даже не смотрит. Вернулись в машину. Она молчит. А потом отвернулась к окошку и говорит: „Я взяла кредит на 500 тысяч“», — продолжает мужчина.

Дома Ринат попросил у супруги документы, которые ей выдали в клинике. Оказалось, что женщина заключила договор на установку коронок из металлокерамики и оформила для этого сразу два кредита — на 414 и 160 тысяч рублей. Общая сумма — 574 тысячи. С учетом переплат семье пришлось бы выплачивать все 700 тысяч.

«Самое интересное: деньги у нас в семье есть. Чтобы лечиться, супруге не нужны кредиты. А до похода в больницу на Блюхера мы собирались ставить импланты. Вечером и супруга призналась: металлокерамика ей не нужна», — замечает Ринат.

Наутро супруг поехал в клинику расторгать договор. Такое право у покупателей есть по закону «О защите прав потребителей». Однако дальше ресепшен, по словам мужчины, его не пустили.

«Нам говорили: приходите завтра, оставьте нам заявление. Сначала сказали, что директор на месте, а потом он неожиданно испарился. Мы твердо решили: никуда не уйдем, пока у нас не примут заявление о расторжении договора», — рассказывает Ринат.

Поняв, что просто так от визитеров им уже не избавиться, сотрудники клиники вызвали наряд полиции. Но полицейские нарушений в поведении пациентов не обнаружили. Клинике все же пришлось принять заявление о расторжении договора.

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Дальнейшее общение с руководством стоматологии Ринат доверил юристу. И дал понять руководству, что история с двумя кредитами станет достоянием СМИ.

В итоге клиника все же расторгла договор с Галиной и подписала бумаги о том, что вернет все до копейки на счета банков-кредиторов. Семья потеряет лишь несколько тысяч рублей — комиссию банка.

Хотя проблема разрешилась в пользу клиентов, Ринат уверен, что дело нужно предать огласке.

«Мне кажется, что в работе этой стоматологической клиники есть признаки мошенничества. Человек идет за бесплатной услугой, а выходит оттуда с кредитом на сотни тысяч рублей. Это же ад, с которым потом придется жить несколько лет», — замечает Ринат.

Негативные отзывы о работе клиники также можно найти в интернете. У каждого пациента своя история, но в постах многих фигурирует слово «обман».

Семья подала заявление в Советский отдел полиции. Сегодня супругов пригласили на встречу с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью.

Год назад в Челябинске на пенсионера так же оформили кредит в стомтатологии.

До этого челябинке удалось в досудебном порядке расторгнуть навязанный медицинским центром кредитный договор.



