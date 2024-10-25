Челябинцам рассказали, как оспорить оформленный мошенниками кредит

Банк России подготовил алгоритм действий для пострадавших

Мошенники постоянно совершенствуют свои навыки и используют разные хитрости, чтобы получить быстрый доступ к чужим деньгам. В Центробанке разработали понятный алгоритм действий на случай, если на вас «повесили» кредит и списали деньги, а банк требует расчета по долгам. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Первым делом в этой ситуации необходимо запросить свою кредитную историю, в которой будут отображаться все оформленные на вас займы. Проще всего это сделать через «Госуслуги». Информация о том, в каком каталоге кредитных историй она хранится, есть в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ).





Если доступ к «Госуслугам» заблокирован, запросить кредитную историю можно через сайт Банка России (нужен код субъекта кредитной истории, который можно запросить в МФО или банке). Если код неизвестен и вы ни разу не оформляли кредит, то запрос можно оформить через любой банк, МФО, бюро кредитных историй, почтовое отделение или нотариуса.

ВАЖНО. Бесплатно запрашивать информацию о кредитах можно два раза в год

Банк России советует при обнаружении кредита, который вы не оформляли, как можно быстрее отправить письменное уведомление в банк или МФО и попросить провести внутреннее расследование. При сдаче документов потребуйте сделать отметку об их приеме.





Также необходимо подать заявление о мошенничестве в полицию. Номер КУСП нужно предоставить в банк, который обязан в течение 15 рабочих дней предоставить письменный ответ: аннулировать долг или отказать вам.

В случае отказа стоит обратиться в Банк России, который проверит кредитную организацию в рамках поступившей жалобы. Но нужно понимать, что Банк России не может обязать списать долг — это может сделать только суд.