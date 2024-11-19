Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов для некоторых участников СВО

Ключевая дата — 1 декабря

Государственная дума РФ приняла закон о списании кредитов некоторым участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Важные условия: максимальная сумма долга — до 10 миллионов рублей, а его взыскание началось до 1 декабря 2024 года. То есть до этого срока вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

При этом контракт о прохождении военной службы должен быть заключен с 1 декабря 2024-го. Погашению подлежат кредиты контрактников, мобилизованных или призывников (кроме курсантов). Право на списание получают также супруги таких военнослужащих.

Напомним, что недавно депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили сразу в трех чтениях закон об увеличении выплаты при заключении контракта для участия в СВО. Документ принят по инициативе губернатора Алексея Текслера. Единовременная выплата теперь составляет два миллиона рублей.