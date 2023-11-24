Распределительный центр крупной торговой сети появится в ТЛК «Южноуральский»

Сеть магазинов расширит присутствие в Челябинской области

На территории транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» откроют распределительный центр торговой сети «Монетка». Компании «Сухой Порт Южноуральский» и «Элемент-Трейд» заключили сделку при содействии правительства Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), головной организации ТЛК.

ТЛК «Южноуральский» находится в Увельском районе рядом с железнодорожной станцией Формачево. Комплекс занимает площадь более 21 тыс. кв. метров. Арендатор планирует открыть распределительный центр, в том числе для железнодорожного транспорта, и организовать хранение товаров на складе.

«„Монетка“ — одна из крупнейших торговых сетей не только на Урале и в Сибири, но и во всей России. И заключенное сегодня соглашение, безусловно, имеет важное значение для региона, позволяет более полно задействовать потенциал ТЛК „Южноуральский“, который сегодня становится все более и более востребованным. Для правительства Челябинской области развитие площадки этого сухого порта — один из приоритетов. Поэтому я рад, что сегодня состоялось подписание, и мы, конечно, продолжим совместно с коллегами из ГТЛК работу по поиску и привлечению новых резидентов на площадку ТЛК»,— комментирует заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Торговая сеть, получив складские площади, сможет расширить свое присутствие в Челябинской области. ТЛК «Южноуральский» увеличит выручку и повысит свое значение. Кроме того, сделка поспособствует росту экономической активности, притоку инвестиций и открытию новых рабочих мест в регионе.

Отметим, что в середине октября 2023 года торговая сеть «Лента» закрыла сделку по покупке «Монетки». Ретейлер усилит свои позиции на Урале и в Западной Сибири, где находится большинство магазинов сети из Екатеринбурга. Покупка связана с трансформацией «Ленты» в мультиформатного игрока. Новый владелец сохранит узнаваемый бренд и продолжит открывать магазины у дома.

В августе ТЛК принял первый шаттл из Владивостока. Проект реализуется в партнерстве с компанией Fesco. Комплекс выполняет функции грузового, распределительного и консолидационного центра. На шаттлах перевозят экспортные, импортные и внутрироссийские грузы. Кроме того, из ТЛК отправляют контейнерные поезда по международному транспортному коридору «Север — Юг».

Добавим, что в ноябре в рамках Транспортной недели в Москве представители ГТЛК и корпорации «Харбинская Комплексная Бондовая Зона» (Китай) обсуждали совместные проекты на территории ТЛК. Рассматривалась возможность строительства производственных площадок и перерабатывающих пищевых центров.