Алексей Текслер: «Челябинская область станет центром отправки грузов в Иран и Индию»

Губернатор рассказал о включении Южного Урала в транспортный коридор «Север — Юг»

Челябинская область прорабатывает с Казахстаном вопрос модернизации железнодорожной инфраструктуры для организации транспортного коридора «Север — Юг». Челябинск может стать центром, через который грузы со всей России будут отправлять в Иран и Индию. О перспективах международного сотрудничества губернатор Алексей Текслер рассказал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона.

Предложение о включении Челябинской области в трассировку железнодорожного коридора «Север — Юг» губернатор Алексей Текслер высказал на прошлой неделе во время визита в Казахстан.

«Этот вопрос был одним из ключевых во время моего недавнего визита в Казахстан. Президент Казахстана поддержал наше предложение. Транспортные узлы Челябинской области являются ключевыми. Наш регион граничит с Казахстаном. Восточное направление коридора „Север — Юг“ через Казахстан и Туркменистан в Иран и далее в Индию — очень перспективное направление. Во время нашего общения с казахстанскими коллегами мы брали карту и проговаривали перспективные направления. Инфраструктура для этого уже существует. Но есть „узкие места“, которые надо модернизировать, чтобы расширить грузопоток и скорость», — прокомментировал Алексей Текслер.

Президент группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков отмечает, что в условиях санкций решение о развитии транспортного сообщения со Средним Востоком поможет налаживанию новых торговых связей.





«Мы переориентированы на Китай и Среднюю Азию, на наших ближайших соседей. Я думаю, это направление имеет большой потенциал. Если вспомнить историю, то Челябинск — большой торгово-промышленный узел. Этому тренду уже более 300 лет, поэтому мы видим в этом решении исключительно позитив», — прокомментировал президент «Южуралзолота» Константин Струков.





Включение Челябинской области в коридор «Север — Юг» — стратегическая возможность. Это было очевидно еще задолго до введения полномасштабных санкций, отмечает экономист, руководитель компании So Invest Анастасия Кузьминова.

«Челябинской области очень нужны проекты развития железнодорожной инфраструктуры, именно в направлении „Север — Юг“, но до сих пор они упирались в нежелание РЖД в них вкладываться. Федеральные власти рисовали маршрут „Север — Юг“ из центра России через Астрахань и далее по Каспию. Инициатива президента Казахстана может придать делу новый оборот: участок Бейнеу-Мангистау ведет к порту Актау, и этим маршрутом грузы с Урала через Оренбургскую область дойдут до Каспия гораздо быстрее», — комментирует Анастасия Кузьминова.





Бизнес-омбудсмен в Челябинской области Александр Гончаров считает, что это решение повысит безопасность грузоперевозок. Из-за санкций тонны товаров российских предпринимателей оказались заблокированы в зарубежных портах.

«Логистические пути пройдут через всю страну, свяжут нас с Ираном, а далее с Индией и Юго-Восточной Азией. Это сократит время, которое товары находятся в пути, а значит, сократятся издержки. Это повысит безопасность перевозки грузов. Сейчас тонны российского груза заблокированы в европейских портах. Когда решение будет принято, регион получит новые рабочие места, что немаловажно», — отмечает Александр Гончаров.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Челябинск грузовым центром транспортного коридора «Север — Юг», который соединит Россию со Средним Востоком. Он выступил с инициативой о запуске грузовых поездов по магистрали Челябинск — Болашак — Иран. Заявление глава Казахстана сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте президента Казахстана.

Из Челябинска в Иран через Казахстан и Туркменистан раз в месяц уже курсируют грузовые поезда. Контейнерные составы следуют по восточной ветке коридора «Север — Юг» до иранского порта Бендер-Аббас. Оттуда грузы могут отправить морем в Иран, Пакистан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ранее поезда отправлялись со станций Чехов и Нигозеро.