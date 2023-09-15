С ТЛК «Южноуральский» отправили в Иран 27 контейнеров с электрооборудованием

Поезд проследовал по транспортному коридору «Север — Юг»

Из Челябинской области по транспортному коридору «Север — Юг» уехал очередной поезд с экспортным грузом. Со станции Формачево в Иран отправили 27 контейнеров с электрооборудованием. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Поезд был сформирован в транспортно-логистическом комплексе «Южноуральский».

«После проверки контейнерный поезд отправился по транзитному маршруту „Север — Юг“, основная цель развития которого — обслуживание внешней торговли России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ираном, государствами Южной Азии и Персидского залива», — отметили в ФТС.

Напомним, что международный транспортный коридор «Север — Юг» открыли в октябре 2022 года. Отправки осуществляются один раз в месяц. Контейнерные поезда следуют по восточной ветке коридора до иранского порта Бендер-Аббас. Оттуда грузы могут отправить морем в Пакистан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию.

В мае 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сделать Челябинск грузовым центром коридора «Север — Юг». Он выступил с инициативой о запуске грузовых поездов по магистрали Челябинск — Болашак — Иран. Казахстан для этого готов реконструировать свои железнодорожные пути.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал делегации Исламской Республики Иран о потенциале региона как грузового хаба между Россией и Средним Востоком.

«У нас на границе с Казахстаном расположен крупный транспортно-логистический сухой порт „Южноуральский“, способный принимать 2,5 млн тонн грузов. Железнодорожное сообщение между Челябинской областью и Ираном уже существует. Мы каждый месяц отправляем поезда, можем и каждый день отправлять. А недавно президент Казахстана поддержал инициативу по „расшивке“ узких мест по этому маршруту на территории Казахстана. Мы заинтересованы торговать и с Ираном и отправлять через Иран грузы в Индию и далее», — сказал Алексей Текслер.