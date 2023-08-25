«Челябинский шаттл» связал ТЛК «Южноуральский» и Владивосток

Оператор сервиса планирует расширять направления доставки грузов

В транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (находится возле станции Формачево в Увельском районе) 24 августа прибыл первый полносоставный контейнерный поезд из морского порта Владивостока. В 71 вагоне в Челябинскую область привезли товары повседневного спроса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Доставка грузов организована в рамках железнодорожного сервиса Fesco Chelyabinsk Shuttle. Поезда будут ходить раз в десять дней.

«В ситуации изменения логистических потоков это очень важный для нас маршрут. Он позволяет принимать и отправлять грузы из ТЛК „Южноуральский“ в морской торговый порт Владивостока. Образно говоря, с точки зрения торговли мы стоим на берегу Тихого океана. ТЛК будет загружен и востребован как точка сбора и распределения грузов, а предприятия Челябинской области и ближайших регионов смогут развивать международную торговлю в современных условиях на весь Азиатско-Тихоокеанский регион»,— прокомментировал запуск сервиса заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.





Проект «Челябинский шаттл» презентовали в марте 2023 года. В июне была организована тестовая доставка товаров. Тогда в 26 вагонах в ТЛК «Южноуральский» привезли оборудование и трубную продукцию. Сервис предоставляет одна из крупнейших в России частных транспортно-логистических компаний Fesco. Соглашение о развитии ТЛК губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов подписали на ПМЭФ-2023. Комплекс выполняет функции грузового, распределительного и консолидационного центра. На шаттлах будут перевозить экспортные, импортные и внутрироссийские грузы.





Челябинские компании уже заинтересовались новым сервисом, ведь ранее им приходилось выстраивать логистику через Екатеринбург. Туда приходили все поезда с грузами из Китая. Теперь получать товары можно у нас.

«Мы делаем намного проще и дешевле цепочку доставки грузов в регион. Челябинские компании уже рассматривают наш сервис для экспортных и импортных поставок, которых вполне достаточно для загрузки состава. В поезд могут встать все клиенты, кто пожелает, — до 20—30 компаний с разными товарами. Локация ТЛК „Южноуральский“ позволяет обрабатывать грузы от предпринимателей из Троицка, Магнитогорска, Миасса, Челябинска, Кургана и даже Уфы и Екатеринбурга»,— рассказывает директор филиала Fesco в Екатеринбурге Сергей Васильев.





По словам Сергея Васильева, компания планирует развитие еще нескольких направлений доставки грузов. Маршрут в Санкт-Петербург поможет закрыть потребности Калининградской области. Направление в Новороссийск позволит доставлять товары морем в Турцию и Арабские Эмираты. Через Турцию можно будет отправлять грузы в Индию, Китай, Европу, Южную Америку. Для этого Fesco купила дополнительно 6 судов вместимостью до 3 тыс. контейнеров.





Группа Fesco является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток России по воде и железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором региона. Холдингу принадлежат Владивостокский морской торговый порт, контейнерные терминалы во Владивостоке, Хабаровске, Томске и Новосибирске. Наличие активов на Дальнем Востоке дает возможности осуществлять перевозки грузов из Китая в Челябинскую область, развивая торговлю.





В ТЛК «Южноуральский» есть современные склады, контейнерный терминал, железнодорожные пути. Комплекс способен обрабатывать до 30 грузовых поездов в месяц. РЖД включили ТЛК в комплексный план по вывозу крупнотоннажных контейнеров из портов Дальнего Востока. Правительство Челябинской области работает над созданием на территории комплекса особой экономической зоны. Инвесторам будут доступы различные налоговые преференции.