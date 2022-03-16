Совладелец ММК Виктор Рашников попал под санкции Евросоюза

Ранее комбинат вернул в Россию контрольный пакет акций

Евросоюз вечером 15 марта объявил о четвертом пакете санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В список попал основной акционер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) миллиардер Виктор Рашников. У включенных в санкционный перечень бизнесменов заморожены активы, им запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать транзитом европейские страны.

«Виктор Рашников — ведущий российский олигарх, владелец и председатель правления директоров ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ (ММК). ММК является одним из крупнейших налогоплательщиков России. В последнее время возросла налоговая нагрузка на компанию, в результате чего стало значительно больше поступлений в российский государственный бюджет. Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — сказано в официальном журнале Евросоюза.

3 марта Магнитогорский металлургический комбинат объявил об изменении состава своих акционеров. По данным пресс-службы предприятия, 79,76% акций, находившихся у компании Mintha Holding Limited на Кипре, перешли к ООО «Альтаир» в Магнитогорске. Владельцем обеих фирм является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. 20,24% акций комбината остаются в свободном обращении.

«Решение о реструктуризации было принято с учетом снижения привлекательности Кипра с точки зрения владения и управления российскими инвестициями, а также в целях использования созданных в России преимуществ в сфере корпоративного регулирования и существующих в РФ юридических и инвестиционных норм, действующих в отношении российских юридических и физических лиц. При совершении сделки были также приняты во внимание фактические обстоятельства, возникшие на прошлой неделе на финансовом и фондовом рынках», — прокомментировали в пресс-службе ММК.

В 2021 году выручка ММК выросла на 85,6% и составила 11,9 млрд долларов. Прибыль группы составила 3,1 млрд долларов, увеличившись к 2020 году в пять раз.