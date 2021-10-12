Работодатели Челябинской области получат субсидию за трудоустройство граждан

Мера направлена на содействие занятости в регионе

Работодатели Челябинской области могут получить субсидии за трудоустройство граждан в 2021—2023 годах. Мера рассчитана на освободившихся из мест лишения свободы, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан, проживающих в моногородах с напряженной ситуацией на рынке труда, а также на инвалидов. Постановление об этом правительство Челябинской области подписало в июне текущего года в рамках государственной программы области «Содействие занятости населения Челябинской области».

В настоящий момент служба занятости населения заключила 171 соглашение на предоставление субсидий, трудоустроено 528 южноуральцев. Работодатели могут отправить заявки на получение субсидий раз в месяц. Претенденты могут получить субсидии по одному или нескольким направлениям с приложением отдельного пакета документов по каждой заявке. Сумма субсидии рассчитывается по формуле в зависимости от категории трудоустроенных граждан.

Напомним, в марте текущего года правительство России направило 12 млрд рублей на субсидии для поддержки рынка труда. Мера введена как антикризисная. Согласно инициативе, работодатель должен был заявить вакансию на портале «Работа в России». Затем служба занятости направит к предпринимателю кандидата, который является безработным с 2020 года. После трудоустройства гражданина работодатель через личный кабинет фонда социального страхования сможет подать заявление на возмещение затрат и получить минимальный размер оплаты труда, умноженный на страховые взносы. Это около 50 тыс. рублей.

Отметим, по данным на конец августа 2021 года, в Челябинской области безработица сократилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла уровня февраля 2020 года — 1,2%. Официально зарегистрировано в регионе 21,4 тыс. безработных. Вместе со снижением безработицы увеличивается количество вакансий. В августе их число достигло почти 43 тыс.