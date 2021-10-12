Челябинская область участвует в проекте по импортозамещению мясных кур

Об испытаниях нового кросса кур «Смена‑9» на Южном Урале президенту РФ доложила вице-премьер Виктория Абрамченко

11 октября президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса страны. В числе других в мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.



Одним из главных вопросов, поднятых президентом на совещании, стало формирование отечественной племенной базы для птицеводчества. Как доложила главе государства вице-премьер Виктория Абрамченко, в прошлом году селекционно-генетическим центром «Смена» был создан одноименный кросс мясных кур. Суточные цыплята и инкубационные яйца уже поставляются на птицефабрики Московской, Ленинградской, Челябинской областей, Алтайского края и Чувашии. «Смена-9» призвана заменить российским аграриям импортных племенных птиц.

В пресс-службе губернатора уточняют, что в проекте «Создание нового отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров» участвует племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский». Вместе со «Сменой» челябинские ученые проводят испытания нового кросса и готовятся обеспечить племенными птицами агропредприятия региона.

Владимир Путин также отметил на совещании важность разработки приспособленных к местным условиям сортов зерна.

«Даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия. Нами выведены новые сорта агрокультур, до 2030 года мы сможем обеспечить аграриев зерном нашей селекции не менее чем на 75 процентов», — сообщил президент РФ.

Как сообщало Первое областное информагентство, вопрос о создании новых сортов пшеницы, адаптированных именно к условиям Южного Урала, поднимался и губернатором Челябинской области. Так, в сентябре 2021 года, во время рабочей поездки в Чебаркульский район, Алексей Текслер прямо на поле, где убирали урожай, устроил блиц-совещание с директором «Чебаркульской птицы» Дмитрием Пырсиковым, вице-губернаторами и руководством регионального Минсельхоза. Благодаря использованию элитных сортов зерна, разработанных в челябинском семеноводческом центре, чебаркульцы собирали в разы больший урожай, чем коллеги из других муниципалитетов. Алексей Текслер распорядился разработать механизм помощи аграриям в повсеместном внедрении адаптированных к нашим условиям сортов: это поможет избежать неурожая даже после серьезной засухи и других погодных катаклизмов.