В Челябинске представили фильм «Пороги. Жизнь»

Документальный фильм об истории старейшей в России гидроэлектростанции снят на грант губернатора Челябинской области

В Челябинске состоялся показ фильма «Пороги. Жизнь» об истории первого в России Порожского ферросплавного завода и сохраненной в первозданном виде ГЭС. Фильм снят на основе личных историй, архивных документов и воспоминаний. Его героями стали жители современных Порогов и потомки порожан, которые живут в разных уголках страны.

Проект Елены Камендровской, научного сотрудника Саткинского краеведческого музея, был реализован на средства гранта губернатора Челябинской области. Картину представили на нескольких площадках в Сатке, Сулее, Кыштыме и в историческом парке «Россия — Моя история» в Челябинске.

Авторы сообщают, что скоро выложат фильм в открытый доступ.