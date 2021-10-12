В Челябинской области двух глав фермерских хозяйств осудили за мошенничество в нацпроекте

Ущерб составил более 13 млн рублей

Верхнеуральский районный суд вынес приговор в отношении двух глав крестьянско-фермерских хозяйств. Они признаны виновными в подделке документов и мошенничестве при получении выплат. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что виновные по предварительному сговору предоставили в министерство сельского хозяйства региона фиктивные платежные документы по расходованию денежных средств при ведении хозяйств и получили субсидии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на общую сумму 15,5 млн рублей. В отношении первого обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере»). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

«Второй фигурант привлечен к ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 327 УК РФ („Подделка официальных документов“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей», — рассказали в региональном УФСБ.

Ущерб областному Минсельхозу составил 13 миллионов 650 тысяч рублей. Оба осужденных должны его возместить.