В Челябинской области безработица сократилась в четыре раза

Вакансий в регионе становится больше

По состоянию на конец августа 2021 года в Челябинской области безработица снизилась в четыре раза и достигла уровня февраля 2020 года — 1,2%. Это меньше, чем в среднем по России (1,3%). Официально зарегистрировано в регионе 21,4 тыс. безработных. Вместе со снижением безработицы увеличивается количество вакансий. В августе их число достигло почти 43 тыс. Коэффициент напряженности (соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий) находится на уровне 0,6%. Такие данные сообщает Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

Как отмечает Контрольно-счетная палата Челябинской области, самый низкий уровень безработицы по региону зафиксирован в Челябинске и Магнитогорске — по 0,8% — 5,6 тыс. и 1,4 тыс. безработных соответственно. Также низкий показатель в Копейске (1%), Миассе и Кыштыме (по 1,1%). Самый высокий уровень безработицы — в Нязепетровском районе (5%).

В Челябинской области самый высокий уровень безработицы в текущем году был зафиксирован в января — 3%. В 2020 году показатель был пиковым в августе и сентябре — 4,9%.



