«Пятерочка» ограничит наценку на продукты в Челябинской области

Также рост стоимости продовольствия будут сдерживать в «Перекрестке»

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» на 5% ограничат наценку на ряд продуктов первой необходимости. Магазины сдержат цены на молочную продукцию, сахар, овощи из «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия, сообщает пресс-служба ФАС России. В Челябинской области работают «Пятерочка» и «Перекресток». Магазинами управляет розничная компания X5 Group.

«Торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“ сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении. Наценки на ряд позиций 4 категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования», — отмечают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Для информирования покупателей о сдерживании цен на конкретный товар в торговых залах установят специальные ценники на эти продукты. В связи с «меняющейся конъюнктурой рынка» перечень товаров будут ежемесячно актуализировать.

Ограничения распространяются на все регионы присутствия торговых сетей. Меры действует с 3 марта. По мнению ФАС, это позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.

Напомним, ранее об ограничении наценок на 5% заявили Федеральные торговые сети «Ашан» и «Атак» (Auchan Retail), «Магнит» (АО «Тандер») и ООО «О’Кей». Из перечисленных брендов в Челябинской области работают «Ашан» и «Магнит».