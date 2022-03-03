Владимир Путин высказался об идущей на Украине военной спецоперации

Глава государства привел примеры героизма российских солдат

3 марта президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета Безопасности. Глава государства сделал ряд принципиально важных заявлений по ситуации на Украине и ходе военной спецоперации, сообщает пресс-служба президента. В частности Владимир Путин отметил подвиги российских солдат.

Напомним, накануне Минобороны РФ озвучил количество погибших и раненых военнослужащих из России. Сегодня стало известно, что всем семьям погибших военнослужащих будет перечислено более семи миллионов рублей и ежемесячная компенсация.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, дополнительные выплаты в размере 5 млн рублей получат семьи погибших военнослужащих Минобороны, а также других силовых ведомств, участвующих в операции. Глава государства заявил, что получившим ранения военным предоставят льготы — страховку и пособие за ранение и контузию, а также дополнительно 3 миллиона рублей. Раненым в случае негодности к службе предназначено единовременные пособия в размере более 2 млн рублей. В случае инвалидности будут ежемесячные пособия.

Владимир Путин отметил, что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.

Особо глава государства отметил подвиг российских военных на Украине. Он присвоил посмертно звание Героя России офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову, который в ходе операции на Украине стал первым погибшим российским военным. Офицер ценой своей жизни спас личный состав десантников ставропольского 247-го десантно-штурмового полка.

«В бою он уверено командовал своими бойцами. Настоящий командир, берег подчиненных. Уже получив ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой и окруживших его боевиков, и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, у меня в роду одни Иваны, да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: ‘Я лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, татарин, еврей, мордвин, осетин. Я горжусь тем, что я часть этого мира. Могучего, сильного, многонационального народа России. Вместе с тем, я никогда не откажусь от того, что русские и украинцы — один народ», — отметил президент.

Он уточнил, что ВСУ и националисты «держат в заложниках» иностранных граждан, в том числе студентов. Так, более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3 179 граждан Индии.

Армия России предоставила гуманитарные коридоры во всех зонах боестолкновений, но украинские националисты не дают этого сделать.

«Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Есть объективные данные, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Вместе действую именно таким образом с самыми крайними бандитами и вместо того, чтобы выполнить обещание и убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, — наоборот, дополнительно перебрасывают туда танки, артиллерию, минометы», — резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня в Челябинске простились с военнослужащим Константином Глушковым.