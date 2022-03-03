Студенты из ДНР и ЛНР могут продолжить обучение в ЮУрГУ

Университет позволит оперативно получить допуск к образовательному процессу

Студенты из ДНР и ЛНР могут продолжить обучение в Южно-Уральском Государственном Университете. Об этом сегодня, третьего марта, сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты, которые вынужденно покинули ЛНР и ДНР, могут продолжить обучение в ЮУрГУ. Для этого нужно заполнить заявление и направить его в вуз. Университет предоставит возможность оперативно получить допуск к образовательному процессу.

Напомним, ранее стало известно, все граждане России, которые сейчас обучаются в зарубежных вузах и столкнулись там с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ.