Федеральные ретейлеры сдержат цены на продукты первой необходимости

Торговые сети ограничат наценку на 5%

Федеральные торговые сети «Ашан» и «Атак» (Auchan Retail), «Магнит» (АО «Тандер») и ООО «О’Кей» ограничат наценку на ряд социально значимых продуктов питания на 5%. Ретейлеры сдержат цены на товары четырех категорий: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». Информацию сообщает пресс-служба ФАС. Из перечисленных инициаторов меры в Челябинской области деятельность осуществляют «Ашан» и «Магнит».

«Инициатива ретейлеров стала ответом на предложения государственных органов об обеспечении населения продуктами питания по доступным ценам. В рамках поручения правительства РФ ФАС России, Минпромторг и Минсельхоз России разработали механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов», — отмечают в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В рамках инициативы ретейлеры самостоятельно определят конкретные товарные позиции внутри каждой категории. Это должны быть продукты российского производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

«О’Кей» и «Магнит» ввели ограничения с 1 марта, «Ашан» и «Атак» начнут сдерживать цены с 3 марта.

Добавим, с 1 марта по 31 мая 2022 года в торговой сети «Магнит» пенсионеры смогут получить скидку 15%. Для этого требуется оплатить покупку картой «Мир», а также на кассе предъявить пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии. Акция действует в определенные часы: в магазинах «Магнит у дома» — с открытия и до 11:00, в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» — до 14:00. Скидкой также могут воспользоваться социальные работники, волонтеры или родственники, ухаживающие за пенсионером. Для получения скидки на кассе необходимо предъявить свой паспорт, справку об уходе за пенсионером и копию или фотографию пенсионного удостоверения, а также бейдж волонтера или служебное удостоверение соцработника.