Прямой авиарейс планируют запустить из Челябинска в Астану

Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика

«Авиаперевозчик пока только отправил заявку на обслуживание этих рейсов. Аэропорт Челябинска не подтвердил слоты. Это могут сделать в ближайшее время. Рейсы не субсидируемые»,

— прокомментировали информагентству «Первое областное» в пресс-службе Миндортранса региона.