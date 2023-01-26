Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR планирует запустить прямые рейсы из Астаны в Челябинск. Авиалайнеры будут летать три раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. В Миндортрансе Челябинской области уточнили, что аэропорт областного центра пока не подтвердил временной интервал, который будет предоставлен для перевозок.
«Авиаперевозчик пока только отправил заявку на обслуживание этих рейсов. Аэропорт Челябинска не подтвердил слоты. Это могут сделать в ближайшее время. Рейсы не субсидируемые», — прокомментировали информагентству «Первое областное» в пресс-службе Миндортранса региона.
Билеты уже поступили в продажу. Первый рейс запланирован на 13 февраля. Время в пути составит 1 час 50 минут. Пассажиры будут летать на авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400 (турбовинтовой двухмоторный самолет. — Прим. автора).
В пресс-службе авиакомпании представили расписание полетов.
По понедельникам (по местному времени):
IQ 533 Астана 19:15 — Челябинск 20:05.
IQ 534 Челябинск 21:00 — Астана 23:50.
По средам:
IQ 533 Астана 18:45 — Челябинск 19:40.
IQ 534 Челябинск 20:30 — Астана 23:15.
По пятницам:
IQ 533 Астана 21:25 — Челябинск 22:05.
IQ 534 Челябинск 23:00 — Астана 01:50.
Забронировать билет на самолет можно на официальном сайте и в офисе продаж авиакомпании, напомнили в пресс-службе авиаперевозчика. Традиционно на портале авиакомпании при покупке билета можно увеличить норму багажа или ручной клади, заказать питание на борту и резервировать перевозку домашних животных и спортивного инвентаря.
QAZAQ AIR уже выполняет международные прямые и стыковочные рейсы в Баку, Казань, Омск и Екатеринбург из городов Казахстана.
Напомним, сегодня, 26 января, из Челябинска отправился первый прямой рейс до Красноярска. А с февраля из столицы Южного Урала можно будет улететь без пересадок в Уфу, Самару и Тюмень.
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