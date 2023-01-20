Utair запускает прямые рейсы из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень

Маршруты станут доступны с февраля

Авиакомпания Utair с февраля 2023 года начинает выполнение прямых перелетов из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

«Указанные маршруты включены в перечень субсидируемых маршрутов, утвержденный приказом Росавиации от 31 октября 2022 года № 776-П. На реализацию программы субсидирования данных маршрутов привлечено финансирование федерального и региональных бюджетов на паритетных условиях», — уточнили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Рейсы из Челябинска в Уфу будут выполняться уже с 1 февраля по средам и пятницам. Открыта продажа билетов. По данным Aviasels, улететь из Челябинска в Уфу можно будет за 2141 рубль, плата за багаж составит дополнительно 500 рублей. Время в пути составит 1 час.





Улететь в Самару и Тюмень из Челябинска можно будет с 11 февраля один раз в неделю по субботам.

Utair является четвертой по величине авиакомпанией в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний». Имеет трансферные хабы в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.

Utair летает более чем по 140 направлениям в России. Крупнейшие акционеры — компания «АК-инвест» (50,1%, создана «Сургутнефтегазом»), правительство Ханты-Мансийского автономного округа (38,8%) и Тюменская область (8,4%).