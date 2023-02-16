Из Челябинска запустили прямые авиарейсы в Астану

Самолеты будут курсировать три раза в неделю

Авиакомпания QAZAQ AIR открыла прямые рейсы из Челябинска в Астану и обратно. Билеты уже можно приобрести на сайте перевозчика. Первый полет прошел 13 февраля, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта «Курчатов».

Полеты осуществляются на авиалайнерах De-HavillandDash 8-Q400 (турбовинтовой двухмоторный самолет. — Прим. авт.). Самолеты будут летать трижды в неделю.

По понедельникам (по местному времени):

IQ 533 Астана 19:15 — Челябинск 20:05.

IQ 534 Челябинск 21:00 — Астана 23:50.

По средам:

IQ 533 Астана 18:45 — Челябинск 19:40.

IQ 534 Челябинск 20:30 — Астана 23:15.

По пятницам:

IQ 533 Астана 21:25 — Челябинск 22:05.

IQ534 Челябинск 23:00 — Астана 01:50.

По данным официального сайта авиаперевозчика, тариф «Легкий» стоит 34 853 тенге, или чуть-чуть больше 5,5 тыс. рублей.







QAZAQ AIR уже выполняет международные прямые и стыковочные рейсы в Баку, Казань, Омск и Екатеринбург из городов Казахстана.

Напомним, в конце января из Челябинска отправился первый прямой рейс до Красноярска. А с февраля из столицы Южного Урала можно будет улететь без пересадок в Уфу, Самару и Тюмень.