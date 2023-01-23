Между Челябинском и Екатеринбургом запустят еще один «Орлан»

Два поезда будут ездить во встречных направлениях

С 1 февраля 2023 года по маршруту Челябинск — Екатеринбург будет ходить еще одна пара пригородных поездов «Орлан», сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Решение об увеличении числа рейсов приняли правительства Челябинской и Свердловской областей с учетом высокого спроса на маршрут у жителей.

Дополнительный поезд РА-3 «Орлан» будет отправляться из Екатеринбурга в 8:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. В обратном направлении поезд поедет в 19:06 с прибытием в Екатеринбург в 23:10. По пути следования поезд будет совершать остановки на остановочных пунктах Первомайская и Ботаническая, станциях Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и остановочном пункте 236 км.

Ныне действующий поезд Челябинск — Екатеринбург № 7123/7125 отправляется из Челябинска в 6:39 и прибывает в пункт назначения в 10:35. Время в пути составляет 3 часа 56 минут. Обратно поезд отбывает в 18:00 и приезжает в Челябинск в 21:56.

Напомним, что в первый рейс «Орлан» отправился 11 ноября 2022 года. Но уже через несколько дней его пришлось заменить на более вместительный поезд РА-2 из-за высокого спроса среди пассажиров.