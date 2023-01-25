26 января из Челябинска запустят прямой авиарейс до Красноярска

Субсидируемый маршрут обслуживает компания Red Wings

В четверг, 26 января, из аэропорта Челябинска отправится первый в 2023 году рейс до Красноярска. Совершать данный перелет из южноуральской столицы будет авиакомпания Red Wings. Как сообщили в пресс-службе компании, прямые рейсы в город на Енисее из Челябинска будут осуществляться каждый четверг. Вылет из нашего города назначен на 02:25, прибытие — в 07:25. В полете предстоит провести три часа.

Обратно из Красноярска в Челябинск борт отправится в 08:35, а приземлится на южноуральской земле в 09:45. В этом случае полет пройдет чуть дольше — 3 часа 10 минут. Согласно данным официального сайта Red Wings, билет на завтрашний рейс обойдется в 6905 рублей: с собой можно взять ручную кладь массой не более 5 кг, а за багаж и выбор места придется заплатить отдельно. Предоставляемый компанией борт — Sukhoi Superjet 100. Летать в Красноярск для челябинцев не в новинку, поскольку один из первых прямых рейсов был совершен в 2019 году.

Этот прямой рейс выполняется в рамках перечня субсидируемых маршрутов, то есть тех направлений, которые финансируются федеральным и региональным бюджетом. В этом году из Челябинска можно улететь в Уфу (с 1 февраля), Самару и Тюмень (с 11 февраля), а также в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Махачкалу и Минеральные Воды. ИА «Первое областное» ранее приводило список субсидируемых маршрутов, где значится 17 городов.

Кроме того, этот перечень затрагивает и магнитогорский аэропорт. Жители города металлургов и всего юга региона смогут напрямую долететь до Минеральных Вод, Самары, Казани, Новосибирска и даже до соседнего Екатеринбурга.