В Челябинской области продолжают проводить акции по вакцинации местных жителей от новой коронавирусной инфекции. Перед отпускным сезоном увеличилось количество прививочных пунктов. Поставить вакцину от COVID-19 можно и в садовых товариществах.
Полный перечень адресов, где можно поставить прививку в грядущие выходные (и не только):
Челябинск
22 мая
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Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»; с 10:00 до 15:00
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ТРК «Космос»; с 12:00 до 16:00
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ТРК «Родник»; с 10:00 до 16:00
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ТРК «Куба»; с 10:00 до 13:00
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ТРК «Радуга»; с 10:00 до 13:00
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ТК «КС»; с 12:00 до 16:00
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ТРК «Горки»; с 10:00 до 14:00
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ТК «Кольцо»; с 12:00 до 18:00
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Пешеходная зона на Кировке; с 15:00 до 18:00
23 мая
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Торговый город «Алмаз», 2-й этаж; с 10:00 до 16:00
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ТРК «Родник»; с 10:00 до 16:00
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Пешеходная зона на Кировке; с 12:00 до 16:00
25 мая
- ТК «Солнечный»; с 10:00 до 16:00
Магнитогорск
22 и 23 мая
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ТРК «Jazz Mолл», 1-й этаж; с 11:00 до 15:00
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ТРК «Континент», 3-й этаж; с 11:00 до 15:00
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ТРК «Гостиный двор», 2-й этаж; с 11:00 до 15:00
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ТРК «Семейный парк», 1-й этаж; с 11:00 до 15:00
Копейск
22 мая
- ТРК «Слава»; с 10:00 до 14:00
Миасс
22 мая
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ТРК «Малахит»; с 11:00 до 15:00
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ТРК «Слон»; с 12:00 до 16:00
23 мая
- ТРК «Слон»; с 12:00 до 16:00
Златоуст
22 мая
- ТРК «Тарелка»; с 11:00 до 14:00
Коркино
22 мая
- Городской рынок; с 08:00 до 11:00
Чебаркуль
22 мая
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Центральный рынок, ул. Крупской, 6; с 10:00 до 12:00
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Мини-рынок, ул. Карпенко, 22; с 12:00 до 14:00
Карталы
22 мая
- ТЦ «Олимп»; с 11:00 до 14:00
Сосновский район
22 мая
- п. Звездный; с 10:00 до 13:00
23 мая
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СНТ «Мичуринец»; с 09:00 до 11:00
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СНТ «Юбилейный»; с 12:00 до 14:00
Кроме того, прививки на даче можно поставить и в других населенных пунктах, подробный список по ссылке.
Для того чтобы поставить вакцину, с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой медицинский работник проведет общий осмотр.
Напомним, что записаться на прививку в медицинском учреждении можно на портале «Госуслуги».