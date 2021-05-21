В Челябинской области продолжают проводить акции по вакцинации местных жителей от новой коронавирусной инфекции. Перед отпускным сезоном увеличилось количество прививочных пунктов. Поставить вакцину от COVID-19 можно и в садовых товариществах.

Полный перечень адресов, где можно поставить прививку в грядущие выходные (и не только):

Челябинск 

22 мая 

  • Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»; с 10:00 до 15:00 

  • ТРК «Космос»; с 12:00 до 16:00 

  • ТРК «Родник»; с 10:00 до 16:00 

  • ТРК «Куба»; с 10:00 до 13:00 

  • ТРК «Радуга»; с 10:00 до 13:00 

  • ТК «КС»; с 12:00 до 16:00 

  • ТРК «Горки»; с 10:00 до 14:00 

  • ТК «Кольцо»; с 12:00 до 18:00 

  • Пешеходная зона на Кировке; с 15:00 до 18:00

23 мая 

  • Торговый город «Алмаз», 2-й этаж; с 10:00 до 16:00 

  • ТРК «Родник»; с 10:00 до 16:00 

  • Пешеходная зона на Кировке; с 12:00 до 16:00

25 мая 

  • ТК «Солнечный»; с 10:00 до 16:00

Магнитогорск 

22 и 23 мая

  • ТРК «Jazz Mолл», 1-й этаж; с 11:00 до 15:00 

  • ТРК «Континент», 3-й этаж; с 11:00 до 15:00 

  • ТРК «Гостиный двор», 2-й этаж; с 11:00 до 15:00 

  • ТРК «Семейный парк», 1-й этаж; с 11:00 до 15:00

Копейск 

22 мая 

  • ТРК «Слава»; с 10:00 до 14:00

Миасс 

22 мая 

  • ТРК «Малахит»; с 11:00 до 15:00 

  • ТРК «Слон»; с 12:00 до 16:00

23 мая 

  • ТРК «Слон»; с 12:00 до 16:00

Златоуст 

22 мая 

  • ТРК «Тарелка»; с 11:00 до 14:00

Коркино 

22 мая 

  • Городской рынок; с 08:00 до 11:00

Чебаркуль 

22 мая 

  • Центральный рынок, ул. Крупской, 6; с 10:00 до 12:00 

  • Мини-рынок, ул. Карпенко, 22; с 12:00 до 14:00

Карталы 

22 мая 

  • ТЦ «Олимп»; с 11:00 до 14:00

Сосновский район 

22 мая 

  • п. Звездный; с 10:00 до 13:00

23 мая 

  • СНТ «Мичуринец»; с 09:00 до 11:00 

  • СНТ «Юбилейный»; с 12:00 до 14:00

Кроме того, прививки на даче можно поставить и в других населенных пунктах, подробный список по ссылке.

Для того чтобы поставить вакцину, с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой медицинский работник проведет общий осмотр.

Напомним, что записаться на прививку в медицинском учреждении можно на портале «Госуслуги».