Прививка от коронавируса в ТРК Челябинской области 22 и 23 мая: полный перечень адресов

Выездные бригады медиков будут работать в девяти населенных пунктах региона

В Челябинской области продолжают проводить акции по вакцинации местных жителей от новой коронавирусной инфекции. Перед отпускным сезоном увеличилось количество прививочных пунктов. Поставить вакцину от COVID-19 можно и в садовых товариществах.



Полный перечень адресов, где можно поставить прививку в грядущие выходные (и не только):

Челябинск

22 мая

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»; с 10:00 до 15:00

ТРК «Космос»; с 12:00 до 16:00

ТРК «Родник»; с 10:00 до 16:00

ТРК «Куба»; с 10:00 до 13:00

ТРК «Радуга»; с 10:00 до 13:00

ТК «КС»; с 12:00 до 16:00

ТРК «Горки»; с 10:00 до 14:00

ТК «Кольцо»; с 12:00 до 18:00

Пешеходная зона на Кировке; с 15:00 до 18:00

23 мая

Торговый город «Алмаз», 2-й этаж; с 10:00 до 16:00

ТРК «Родник»; с 10:00 до 16:00

Пешеходная зона на Кировке; с 12:00 до 16:00

25 мая

ТК «Солнечный»; с 10:00 до 16:00

Магнитогорск

22 и 23 мая

ТРК «Jazz Mолл», 1-й этаж; с 11:00 до 15:00

ТРК «Континент», 3-й этаж; с 11:00 до 15:00

ТРК «Гостиный двор», 2-й этаж; с 11:00 до 15:00

ТРК «Семейный парк», 1-й этаж; с 11:00 до 15:00

Копейск

22 мая

ТРК «Слава»; с 10:00 до 14:00

Миасс

22 мая

ТРК «Малахит»; с 11:00 до 15:00

ТРК «Слон»; с 12:00 до 16:00

23 мая

ТРК «Слон»; с 12:00 до 16:00

Златоуст

22 мая

ТРК «Тарелка»; с 11:00 до 14:00

Коркино

22 мая

Городской рынок; с 08:00 до 11:00

Чебаркуль

22 мая

Центральный рынок, ул. Крупской, 6; с 10:00 до 12:00

Мини-рынок, ул. Карпенко, 22; с 12:00 до 14:00

Карталы

22 мая

ТЦ «Олимп»; с 11:00 до 14:00

Сосновский район

22 мая

п. Звездный; с 10:00 до 13:00

23 мая

СНТ «Мичуринец»; с 09:00 до 11:00

СНТ «Юбилейный»; с 12:00 до 14:00

Кроме того, прививки на даче можно поставить и в других населенных пунктах, подробный список по ссылке.

Для того чтобы поставить вакцину, с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой медицинский работник проведет общий осмотр.

Напомним, что записаться на прививку в медицинском учреждении можно на портале «Госуслуги».