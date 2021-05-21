В Челябинской области наркоторговцы получили срок за сбыт синтетики

Незаконный сбыт пресекли сотрудники ФСБ

Сосновский районный суд приговорил троих граждан Узбекистана, торговавших наркотиками, к лишению свободы от 9 до 13 лет. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Преступники задержаны в августе 2020 года. Синтетические наркотики (a-PVP) они приобрели в Подмосковье и везли в Челябинск, где хотели их продать. Наркотические средства находились в тайниках в автомобиле. Из незаконного оборота изъято около 10 килограммов синтетики.

Сосновский районный суд Челябинской области признал виновными троих граждан Узбекистана в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Они приговорены к лишению свободы от 9 до 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.