Магнитогорскую свалку смогут использовать до 2023 года

Полигон попал в перечень временных эксплуатируемых объектов.

Послушать 00:00

Магнитогорскую свалку включили в перечень временных эксплуатируемых объектов до 2023 года. На сегодняшний день она является основным объектом размещения твёрдых коммунальных отходов в кластере до 2021 года, когда будут введены в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс и полигон.



На свалку оформлены все необходимые документы и проект санитарно-защитной зоны. В процессе организации свалки не проводились строительные и экологические экспертизы, поэтому объект не является полигоном, так как отсутствует лицензия. Однако имелись все необходимые основания для включения во временный перечень. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе Министерства экологии региона, по итогам нескольких заявок для согласования со стороны ведомства и администрации Магнитогорска были получены отказы по необоснованным причинам.

«В результате Минэкологии Челябинской области и Администрация Магнитогорска были вынуждены обратиться в суд с требованием о признании данных действий незаконными и понуждением Минприроды России выдать данное согласование в судебном порядке. В ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде г. Москвы было представлено письменное мнение Минприроды России о принятом решении по согласованию использования Магнитогорской свалки для размещения отходов до 2023 года. Позже в Минэкологии Челябинской области поступило данное положительное заключение Минприроды России от 08.09.2020 года по итогам рассмотрения очередной (четвертой) заявки»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Отмечается, что несмотря на то, что Магнитогорскую свалку можно будет использовать до 2023 года, её эксплуатация закончится не позднее 2021. Затем начнётся рекультивация объекта. Отходы же будут отправляться на новый полигон, где предусмотрена мусоросортировка и утилизация.