Южноуральцам с подпиской СберПрайм бесплатно доставят продукты на дом, покажут кино и дадут скидку в такси

В Челябинске семь ритейлеров работают по этой системе

Клиентам Сбера бесплатно доставят продукты на дом, покажут кино и дадут скидку в такси. Для этого достаточно подключить СберПрайм, сообщает пресс-служба банка.

Напомним, что подписка СберПрайм — это возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).

Так, в Челябинске с подпиской СберПрайм можно оформить бесплатную доставку продуктов из магазинов торговых сетей «Метро», «Ашан» и «Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «SPAR», «Улыбка Радуги» с помощью сервиса «СберМаркет». Также подписка дает доступ к 55 000 фильмам и сериалам в сервисе «Окко» и скидку 15% на покупку новинок киноиндустрии. Кроме того, можно получить скидку 10% на поездки в такси «Ситимобил», скидку 15% на 1-й заказ и 7% на следующие заказы в «Самокат» и другие возможности.

«СберПрайм — это не только самое выгодное предложение на большой набор сервисов экосистемы Сбер, но и совершенно иной подход к управлению этими сервисами. Единый логин дает максимально удобный и быстрый доступ к любому из представленных сервисов в подписке. С добавлением финансовых сервисов СберПрайм стал еще привлекательнее. Уже около 10 тысяч челябинцев стали обладателями СберПрайм. И все это за разумные деньги — годовая подписка обойдется всего в 1990 рублей, а за год благодаря скидкам можно сэкономить до 16 тысяч рублей», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Теперь в подписку также включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо. Оформить подписку СберПрайм можно в приложении СберБанк Онлайн и в любом офисе банка с помощью консультанта. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами каждого из сервисов, на которые распространяется подписка, достаточно авторизоваться в них по своему Сбер ID.