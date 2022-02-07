Администрация Копейска закупит 24 новых автобуса за 181 млн рублей

Транспортные средства выйдут на маршруты уже весной этого года

В ближайшее время администрация Копейска закупит 24 новых автобуса для МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». На эти цели направят 181 млн рублей. 151 млн предоставит бюджет Челябинской области, 30 млн — городская казна. Об этом во время аппаратного совещания сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик.

Руководитель муниципалитета отметил, что его обращение о необходимости обновления общественного транспорта поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Модернизацию проведут в рамках вступившего в силу 1 января 2022 года закона о транспортной агломерации Челябинск — Копейск.

Закупить планируется 17 автобусов средней вместимости и 7 — малой. Все они будут оснащены кондиционерами, LED-экранами и точками доступа к Wi-Fi. Новые автобусы выйдут на маршруты и в черте города, и во всех поселках округа весной 2022 года.

«Мы очень ждем эти автобусы. Техническое задание на закупку предусматривает комфортабельный салон, систему видеонаблюдения, терминалы для безналичной оплаты, кондиционер, что, несомненно, понравится копейчанам. Кроме этого, все автобусы будут брендированы под общий регламент — окрашены в зеленый цвет», — отметил директор Копейское пассажирское автопредприятия Михаил Тимофеев.

Кроме того, в Копейске установят два новых умных светофора на перекрестке у завода «Пластмасс» и на повороте в сторону поселка Железнодорожного. В рамках программы обновления остановок общественного транспорта разработают концепцию таких объектов. По поручению главы города Андрея Фалейчика, их сделают одновременно практичными и визуально привлекательными.